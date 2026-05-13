Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a anunțat recent un lot lărgit compus din 55 de jucători pentru Cupa Mondială. Lista finală, care ar urma să fie anunțată pe 18 mai, va cuprinde însă doar 26 de jucători.

Ce a spus Carlo Ancelotti despre posibilitatea ca Neymar să fie în lotul Braziliei la CM 2026

Una dintre cele mai frecvente întrebări din Brazilia în această perioadă este cea legată de Neymar. Starul lui Santos a fost inclus în lotul preliminar, însă există dubii serioase legate de prezența sa la turneul final, având în vedere că nu a mai jucat pentru Selecao din 2023, în principal din cauza accidentărilor.

În cel mai recent interviu acordat înaintea Cupei Mondiale, pentru The Athletic, Carlo Ancelotti a spus: "Mă așteptam să mă întrebați despre Neymar. El a fost și este parte din gândurile mele, dar decizia o voi lua la finalul evaluării. E un mare talent. La el nu trebuie să ne uităm cum pasează mingea, ci dacă este apt din punct de vedere fizic".

Neymar (34 de ani) s-a operat la genunchi la finalul lui 2025, însă din februarie a revenit pe teren la Santos, în ultimele două partide din Brazilia reușind două goluri.

Cel mai scump fotbalist din istorie a jucat până acum la trei ediții de Cupă Mondială alături de Brazilia. Cea mai bună performanță a fost locul 4 din 2014.

La Cupa Mondială, care se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, Brazilia a fost repartizată în grupa C, unde va înfrunta Maroc, Haiti și Scoția.

