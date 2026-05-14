U Cluj a pierdut Cupa României după ce a pierdut în fața Universității Craiova la loviturile de departajare, scor 0-0 (5-6 d.l.d.). 

După ce ambele formații au marcat câte cinci goluri, Laurențiu Popescu, portarul oltenilor, a reușit să apere la execuția lui Iulian Cristea, iar oltenii lui Filipe Coelho au ridicat trofeul deasupra capului. 

Jovo Lukic: ”Sunt pregătit pentru Cupa Mondială!”

Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, a mărturisit că este dezamăgit după ratarea Cupei României, însă a declarat că toată concentrarea sa se îndreaptă acum spre ”finala” de titlu cu Universitatea Craiova, care se va disputa peste doar câteva zile. Meciul de pe ”Ion Oblemenco” este programat duminică, de la 20:30. 

Lukic care a fost inclus de Sergej Barbarez în lotul lărgit al Bosniei pentru Cupa Mondială din 2026 s-a declarat extrem de fericit și a transmis că este gata să facă o figură frumoasă pe continentul american.

Este dificil să pierzi o finală, dar ce putem face, viața continuă, vom juca din nou împotriva lor în trei-patru zile. Vom face totul să ne refacem bine și să intrăm cât se poate în cursa la titlu. Este greu să nu fii dezamăgit, am jucat 120 de minute și am pierdut la loviturile de departajare. Uneori ai noroc, alteori nu. Trebuie să uităm acest meci cât mai curând și să ne concentrăm la următorul meci. Vrem să câștigăm, voiam să îl câștigăm și pe acesta, dar nu am avut noroc. Trebuie să ne concentrăm la următorul meci și să încercăm să îl câștigăm. Atmosfera a fost foarte frumoasă. Ambele galerii au fost fantastice. Nu sunt prea concentrat la atmosferă în timpul meciului, dar am putut auzi.

(n.r. Ești pregătit pentru Cupa Mondială?) Cred că sunt pregătit! Am fost foarte fericit. Cumva mă așteptam (n.r. să fie convocat în lotul lărgit al Bosniei), dar nu știi până când nu este oficial. Când am văzut că este oficial, am fost foarte fericit”, a spus Jovo Lukic după meci. 

Fostul coleg al lui Jovo Lukic, dezvăluiri despre momentul în care Universitatea Craiova i-a întors spatele atacantului

Impresionat de felul în care s-a schimbat cariera lui Jovo Lukic după transferul la U Cluj, Jovan Nisic, fostul coechipier al jucătorului ”Șepcilor Roșii” la FK Borac Banja Luka și apropiat al atacantului Universității Cluj, a scris un text dedicat jucătorului ”Șepcilor Roșii” în care a vorbit despre sacrificiile făcute în decursul timpului de Lukic, dar și de momentul în care atacantul a fost anunțat că nu mai va mai face parte din lotul Universității Craiova. 

Sper că Jovo nu se va supăra că vorbesc despre această parte a carierei lui, dar ceea ce știu este că, în tot acest timp (n.r. când Lukic era jucătorul lui Borac Banja Luka), câștigurile lui nu erau suficiente pentru a întreține o familie cu un copil mic, cu atât mai puțin pentru a le asigura viitorul, având în vedere că o carieră de sportiv este limitată în timp.

Totuși, în vara lui 2024, a venit în sfârșit transferul internațional mult așteptat și pe deplin meritat. Universitatea Craiova îl transferă pe Jovo de la Borac, iar el primește un contract pe cinci ani, care îi răsplătește munca și efortul și, desigur, îi face viața mai ușoară lui și familiei sale. Sau cel puțin așa credea...

Începe sezonul ca atacant principal al clubului, dar, deși continuă să ofere mult echipei, nu marchează suficient. Evident, există mulți factori aici și nici oamenii din Craiova nu au avut prea multă răbdare. În orice caz, sezonul nu a fost grozav, dar cu un contract stabil și cu al doilea copil pe drum, Jovo credea că sezonul următor va fi mult mai bun.

Și acum vine momentul care dramatizează această poveste. Ajungem la un telefon primit de Jovo în vacanță, din partea directorului sportiv al Craiovei. Probabil că atunci când a văzut numărul s-a gândit că poate vrea să-l încurajeze sau să-l întrebe ce mai face și cum se pregătește pentru noul sezon. Însă acel apel s-a transformat într-o conversație în care Jovo a primit laude și mulțumiri pentru sezonul trecut, dar și vestea că clubul nu va continua colaborarea cu el.

Undeva, în literele mici ale contractului, exista o clauză prin care clubul avea opțiunea de a renunța la acel contract de cinci ani după primul sezon, iar decizia lor a fost că Jovo „nu merită”. Și toate acestea se întâmplă în luna a noua de sarcină a soției sale, motiv pentru care nici măcar nu plecaseră acasă în vacanță, rămânând în apartamentul pentru care tocmai prelungiseră chiria încă un an. Ce faci într-un asemenea moment? Cum mergi mai departe?

Deși trăiesc această viață și știu cât de stresantă poate fi chiar și o singură zi de mercato, cu toată incertitudinea aceea, nici măcar nu îmi pot imagina cum arăta totul din perspectiva lor atunci. Totuși, cineva a continuat să creadă în calitatea „gigantului din Modriča”. O altă „Universitate”, dar de data aceasta cea din Cluj-Napoca”, a povestit Nisic pe rețelele sociale.

