După ce ambele formații au marcat câte cinci goluri, Laurențiu Popescu, portarul oltenilor, a reușit să apere la execuția lui Iulian Cristea, iar oltenii lui Filipe Coelho au ridicat trofeul deasupra capului.

Jovo Lukic: ”Sunt pregătit pentru Cupa Mondială!”

Jovo Lukic, atacantul lui U Cluj, a mărturisit că este dezamăgit după ratarea Cupei României, însă a declarat că toată concentrarea sa se îndreaptă acum spre ”finala” de titlu cu Universitatea Craiova, care se va disputa peste doar câteva zile. Meciul de pe ”Ion Oblemenco” este programat duminică, de la 20:30.

Lukic care a fost inclus de Sergej Barbarez în lotul lărgit al Bosniei pentru Cupa Mondială din 2026 s-a declarat extrem de fericit și a transmis că este gata să facă o figură frumoasă pe continentul american.

”Este dificil să pierzi o finală, dar ce putem face, viața continuă, vom juca din nou împotriva lor în trei-patru zile. Vom face totul să ne refacem bine și să intrăm cât se poate în cursa la titlu. Este greu să nu fii dezamăgit, am jucat 120 de minute și am pierdut la loviturile de departajare. Uneori ai noroc, alteori nu. Trebuie să uităm acest meci cât mai curând și să ne concentrăm la următorul meci. Vrem să câștigăm, voiam să îl câștigăm și pe acesta, dar nu am avut noroc. Trebuie să ne concentrăm la următorul meci și să încercăm să îl câștigăm. Atmosfera a fost foarte frumoasă. Ambele galerii au fost fantastice. Nu sunt prea concentrat la atmosferă în timpul meciului, dar am putut auzi.

(n.r. Ești pregătit pentru Cupa Mondială?) Cred că sunt pregătit! Am fost foarte fericit. Cumva mă așteptam (n.r. să fie convocat în lotul lărgit al Bosniei), dar nu știi până când nu este oficial. Când am văzut că este oficial, am fost foarte fericit”, a spus Jovo Lukic după meci.