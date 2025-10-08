Încă o problemă de lot înainte de România - Austria: "S-a înrăutățit problema, sperăm să fie apt pentru duminică"

Cu patru victorii în cele patru meciuri disputate până acum în grupa H din preliminariile CM 2026, Austria vizează încă 6 puncte la acțiunea din această lună pentru a mai face un pas spre câștigarea grupei și calificarea directă la turneul final. Trupa lui Ralf Rangnick are programate meciuri cu San Marino (acasă, joi) și România (deplasare, duminică).

Christoph Baumgartner, incert pentru România - Austria



Austria acuză însă anumite probleme de lot. Extrema Patrick Wimmer (24 de ani), de la Wolfsburg, s-a accidentat la echipa de club și nu s-a mai alăturat echipei naționale, în timp ce mijlocașul ofensiv Christoph Baumgartner (26 de ani), de la RB Leipzig, este incert pentru duelul cu România.



"Baumgartner are o problemă la talpă, în zona călcâiului. Simte ceva de două săptămâni, iar problema s-a înrăutățit acum. Nu plănuiesc să îl folosesc la meciul cu San Marino, dar sperăm să fie apt pentru meciul de duminică împotriva României", a spus selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, la conferința de presă de miercuri.



Christoph Baumgartner este unul dintre titularii obișnuiți ai naționalei Austriei. Fotbalistul ofensiv are 53 de meciuri, 19 goluri și 13 pase decisive la echipa națională, iar în acest sezon de Bundesliga are deja două goluri în tricoul lui RB Leipzig, ultimul reușit contra lui Dortmund (1-1).

