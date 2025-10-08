Încă o problemă de lot înainte de România - Austria: "S-a înrăutățit problema, sperăm să fie apt pentru duminică"

&Icirc;ncă o problemă de lot &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Austria: S-a &icirc;nrăutățit problema, sperăm să fie apt pentru duminică Nationala
România va primi vizita Austriei, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în preliminariile CM 2026.

Cu patru victorii în cele patru meciuri disputate până acum în grupa H din preliminariile CM 2026, Austria vizează încă 6 puncte la acțiunea din această lună pentru a mai face un pas spre câștigarea grupei și calificarea directă la turneul final. Trupa lui Ralf Rangnick are programate meciuri cu San Marino (acasă, joi) și România (deplasare, duminică).

Christoph Baumgartner, incert pentru România - Austria

Austria acuză însă anumite probleme de lot. Extrema Patrick Wimmer (24 de ani), de la Wolfsburg, s-a accidentat la echipa de club și nu s-a mai alăturat echipei naționale, în timp ce mijlocașul ofensiv Christoph Baumgartner (26 de ani), de la RB Leipzig, este incert pentru duelul cu România.

"Baumgartner are o problemă la talpă, în zona călcâiului. Simte ceva de două săptămâni, iar problema s-a înrăutățit acum. Nu plănuiesc să îl folosesc la meciul cu San Marino, dar sperăm să fie apt pentru meciul de duminică împotriva României", a spus selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, la conferința de presă de miercuri.

Christoph Baumgartner este unul dintre titularii obișnuiți ai naționalei Austriei. Fotbalistul ofensiv are 53 de meciuri, 19 goluri și 13 pase decisive la echipa națională, iar în acest sezon de Bundesliga are deja două goluri în tricoul lui RB Leipzig, ultimul reușit contra lui Dortmund (1-1).

Lotul Austriei pentru meciurile cu San Marino și România

  • Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Nikolas Polster (Wolfsberger AC)
  • Fundași: David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Phillipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Como), Alexander Prass (Hoffenheim), Leopold Querfeld (Union Berlin), Marco Friedl (Werder Bremen)
  • Mijlocași: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Florian Grillitsch (Braga), Marco Grull (Werder Bremen), Konrad Laimer (Bayern Munchen), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schimd (Werder Bremen), Alessandro Schopf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig)
  • Atacanți: Marko Arnautovic (Steaua Roșie Belgrad), Raul Florucz (Union Saint-Gilloise), Michael Gregoritsch (Brondby), Nikolaus Wurmbrand (Rapid Viena)

Lotul României pentru amicalul cu Moldova și meciul oficial cu Austria

  • Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB) Răzvan Sava (Udinese)
  • Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Cristi Manea (Rapid), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover) Bogdan Racovițan (Rakow), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Chipciu (U Cluj), Raul Opruț (Dinamo), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)
  • Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) Valentin Mihăilă (Rizespor) Alexandru Dobre (Rapid)
  • Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj) Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB)

Clasamentul în grupa României din preliminariile CM 2026

