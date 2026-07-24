Clubul bucureștean i-a prezentat pe Tudor Pojar (20 de ani), fundaș central venit de la Universitatea Cluj, și pe Luca Stoica (18 ani), mijlocaș defensiv împrumutat de la Rapid pentru sezonul 2026-2027.

Două transferuri din SuperLiga la Metaloglobus!

Tudor Pojar vine după un sezon petrecut în Liga 2, la Poli Iași, unde a evoluat sub formă de împrumut de la Universitatea Cluj. În tricoul moldovenilor a bifat 15 apariții.

Fundașul de 1,92 metri este un produs al academiei Universității Cluj, alături de care a cucerit Liga Elitelor U17, Supercupa Elitelor U17 și Cupa de Tineret.

„Bine ai venit, Tudor! Mult succes în tricoul echipei noastre!”, a transmis Metaloglobus în momentul prezentării oficiale.