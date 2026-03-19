Patru jucători de la revelația europeană Bodo/Glimt

Selecționerul Stale Solbakken a anunțat jucătorii convocați pentru meciurile amicale ale Norvegiei cu Olanda (27 martie) și Elveția (31 martie), cele care vor stabili lotul final deplasat la CM 2026. Acestea vor fi ultimele partide înaintea debutului la turneul final, unde Norvegia face parte din Grupa I, alături de Franța, Senegal și câștigătoarea barajului intercontinental (Bolivia/Surinam - Irak).

În lot se găsesc patru jucători de la Bodo/Glimt, vicecampiona din sezonul trecut, care a ajuns până în optimile de finală ale Champions League, în stagiunea actuală, dar și mulți jucători din Italia și Anglia. Printre absențele de marcă se numără Martin Odegaard (Arsenal / accidentat la genunchi), Aron Donnum (Toulouse), Sverre Nypan (Middlesbrough), Thelo Aasgaard (Glasgow Rangers) și Andreas Hanche-Olsen (Mainz 05).

Fotbaliștii convocați pentru amicalele cu Olanda și Elveția:

Portari - Orjan Nyland (FC Sevilla), Egil Selvik (Watford), Viljar Myhra (Odense)

Fundași - Kristoffer Ajer (Brentford), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Andre Bjorkan (Bodo/Glimt), Torbjorn Heggem (Bologna), Odin Bjortuft (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking)

Mijlocași - Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Andreas Schjelderup (Benfica Lisabona), Felix Horn Myhre (Brann Bergen)