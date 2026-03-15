Manchester City a reușit să deschidă scorul în minutul 31, prin Bernardo Silva, însă West Ham a restabilit rapid egalitatea, patru minute mai târziu, prin Konstantinos Mavropanos, în urma unui corner.

Mavropanos, izbit în plină figură de Haaland

Mavropanos a fost eroul lui West Ham și în prelungirile partidei. Erling Haaland a expediat un șut violent în figura fundașului grec de la West Ham, iar arbitrul Michael Oliver a întrerupt imediat jocul, solicitând intervenția staff-ului medical.

După mai bine de două minute de întrerupere, Mavropanos a ieșit la marginea terenului, însă a revenit pe gazon pentru ultimele secvențe ale jocului.

Konstantinos Mavropanos a fost răsplătit la final cu trofeul pentru cel mai bun jucător al meciului, în timp ce West Ham a scos un punct care a scos-o, cel puțin momentan, din zona locurilor retrogradabile.

"Sunt foarte fericit că am marcat într-un meci atât de important, mai ales că este primul meu gol pe teren propriu. Sper că le-am adus bucurie fanilor", a spus Mavropanos, după joc.