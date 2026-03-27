Ultimul gol a fost înscris de David Strelec (90+4), prea târziu pentru slovaci.

Kosovo a egalat imediat după pauză, prin Fisnik Asllani (47), iar apoi a mai punctat de două ori, prin Florent Muslija (60) şi Kreshnik Hajrizi (72).

La pauză, Slovacia avea avantaj, graţie golului înscris de Lukas Haraslin (45).

Martin Valjent (6) a deschis scorul pentru slovaci, dar kosovarii au egalat prin Veldin Hodza (21).

Kosovo a reuşit o victorie neaşteptată la Bratislava, 4-3 cu Slovacia, echipă pe care România o va înfrunta în deplasare, pe 31 martie, într-un meci amical.

Reprezentativa Turciei, care a învins România cu 1-0, va întâlni Kosovo, în deplasare, în finala barajului pentru Cupa Mondială de fotbal 2026.

Bosnia a câştigat în faţa Ţării Galilor cu 4-2, la loviturile de departajare.

Squadra Azzurra a trecut de Irlanda de Nord cu 2-0, prin golurile marcate de Sandro Tonali (56) şi Moise Kean (80).

Italia va înfrunta Bosnia-Herţegovina în finala unuia dintre baraje.

Un alt baraj va opune echipele Suediei şi Poloniei.

Scandinavii au trecut de Ucraina cu 3-1, la Valencia, graţie unui hat-trick al lui Viktor Gyokeres (7, 52, 72 - penalty). Matvii Ponomarenko (90+1) a înscris golul de onoare al ucrainenilor.

Polonia a dispus de Albania cu 2-1 (foto).

Arber Hoxha (42) a deschis scorul pentru albanezi, dar gazdele au reuşit să întoarcă scorul în ultima jumătate de oră, prin golurile înscrise de Robert Lewandowski (63) şi Piotr Zielinski (73).

Cehia şi Danemarca vor juca şi ele pentru calificarea la CM 2026.

Danemarca a surclasat Macedonia de Nord cu 4-0, după o repriza secundă de excepţie, în care au marcat Mikkel Damsgaard (49), Gustav Isaksen (58, 59) şi Christian Noergaard (76).

Thriller în toată regula în Cehia - Irlanda: 0-2, 2-2 cu egalare pe final și 4-3 la loviturile de departajare

Cehia a avut nevoie de penalty-uri pentru a trece de Irlanda cu 4-3.

Irlandezii au condus cu 2-0 în timpul regulamentar, prin golul lui Troy Parrott (19 - penalty) şi autogolul portarului Matej Kovar (23).

Cehii au reuşit să revină şi să egaleze, prin golurile înscrie de Patrik Schick (27 - penalty) şi Ladislav Krejci (86), şi să trimită jocul în prelungiri.

Portarul Matej Kovar a reuşit să apere şuturile lui Finn Azaz şi Alan Browne, la loviturile de departajare, scrie Agerpres.

Rezultatele de joi seara din semifinalele play-off-ului CM 2026:

UEFA Play-off A

Semifinale

Ţara Galilor - Bosnia-Herţegovina 1-1, după prelungiri; 2-4, la loviturile de departajare

Au marcat: Daniel James 52, respectiv Edin Dzeko 87.

Au executat în ordine loviturile de departajare: Ermedin Demirovic 0-0 (ratare - a apărat Karl Darlow), Harry Wilson 1-0 (gol), Haris Tabakovic 1-1 (gol), Mark Harris 2-1 (gol), Ivan Basic 2-2 (gol), Brennan Johnson 2-2 (ratare - peste poartă), Amir Hadziahmetovic 2-3 (gol), Neco Williams 2-3 (ratare - a apărat Nikola Vasilj), Kerim Alajbegovic 2-4 (gol).

Italia - Irlanda de Nord 2-0

Au marcat: Sandro Tonali 56, Moise Kean 80.

FINALA (31 martie)

Bosnia-Herţegovina - Italia

UEFA Play-off B

Semifinale

Ucraina - Suedia 1-3

Au marcat: Matvii Ponomarenko 90+1, respectiv Viktor Gyokeres 7, 52, 72 - penalty.

Polonia - Albania 2-1

Au marcat: Robert Lewandowski 63, Piotr Zielinski 73, respectiv Arber Hoxha 42.

FINALA (31 martie)

Suedia - Polonia

UEFA Play-off C

Semifinale

Slovacia - Kosovo 3-4

Au marcat: Martin Valjent 6, Lukas Haraslin 45, David Strelec 90+4, respectiv Veldin Hodza 21, Fisnik Asllani 47, Florent Muslija 60, Kreshnik Hajrizi 72.

Turcia - România 1-0

A marcat: Ferdi Kadioglu 53.

FINALA (31 martie)

Kosovo - Turcia

UEFA Play-off D

Semifinale

Cehia - Irlanda 2-2, după prelungiri; 4-3, la loviturile de departajare

Au marcat: Patrik Schick 27 - penalty, Ladislav Krejci 86, respectiv Troy Parrott 19 - penalty, Matej Kovar (autogol) 23.

Au executat în ordine loviturile de departajare: 0-1 Troy Parrott (gol), Ladislav Krejci 1-1 (gol), Adam Idah 1-2 (gol), Tomas Soucek 2-2 (gol), Robbie Brady 2-3 (gol), Mojmir Chytil 2-3 (ratare - a apărat Caoimhin Kelleher), Finn Azaz 2-3 (ratare - a apărat Matej Kovar), Patrik Schick 3-3 (gol), Alan Browne 3-3 (ratare - a apărat Matej Kovar), Jan Kliment 4-3 (gol).

Danemarca - Macedonia de Nord 4-0

Au marcat: Mikkel Damsgaard 49, Gustav Isaksen 58, 59, Christian Noergaard 76.

FINALA (31 martie)

Cehia - Danemarca

Play-off-ul intercontinental

Noua Caledonie - Jamaica 0-1

FINALA (1 aprilie)

RD Congo - Jamaica

Bolivia - Surinam 2-1

FINALA (1 aprilie)

Irak - Bolivia