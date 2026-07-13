De ce a fost trimis Istvan Kovacs acasă de la Mondial. Motivul din spatele deciziei

Arbitrul român Istvan Kovacs nu se regăsește pe lista oficialilor aleși de FIFA pentru ultimele patru confruntări ale competiției: semifinalele, finala mică și marea finală. Deși a primit o distincție simbolică în prima parte a turneului, Kovacs nu a mai primit nicio delegare pentru fazele eliminatorii, părăsind astfel competiția mai devreme decât se preconiza.

Tensiunile dintre forurile conducătoare l-au lăsat pe bară

Fostul ecuson FIFA, Marius Avram, a avansat o ipoteză cu privire la situația românului. Potrivit acestuia, absența de pe lista finală nu ține de prestațiile din teren, ci de o lipsă de afinitate la nivel înalt și de diferențele de viziune dintre structurile fotbalistice mondiale și europene.

„A primit ceva mai mult decât alții, care au arbitrat două meciuri în grupe. Pierluigi Collina a făcut o ceremonie, i-a dat tricoul cu meciul 1000 la Campionatul Mondial. S-ar putea ca Pierluigi Collina să nu aibă o afinitate atât de mare pentru Istvan Kovacs. Există anumite tensiuni între FIFA și UEFA. Chiar mă așteptam să primească meci în sferturi, în semifinale”, a spus Marius Avram, la Digisport.

Mai mult, fostul oficial a transmis că detaliile de culise joacă un rol decisiv la acest nivel, iar deciziile marginale sunt adesea interpretate prin prisma simpatiilor personale.

„E ușor greu de înțeles, pentru că este unul dintre cei mai buni arbitri din Europa. Ăsta e singurul motiv pe care l-am găsit, pentru că altceva nu este. Acolo diferențele sunt făcute de detalii, de lucruri foarte mici. O chemare la VAR poate fi exploatată de cineva care să zicem că nu te place, are alți oameni preferați. Dar se știe că există o filosofie de mentalitate, de viziune a jocului, între FIFA și UEFA”, a mai adăugat fostul central român.

Potrivit informărilor oficiale, pe lista arbitrilor europeni păstrați la Mondial pentru meciurile decisive se mai află doar șase nume: Szymon Marciniak (Polonia), Maurizio Mariani (Italia), Glenn Nyberg (Suedia), Joao Pinheiro (Portugalia), Slavko Vincic (Slovenia) și Espen Eskas (Norvegia).