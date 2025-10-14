Selecţionata Franţei a terminat la egalitate cu Islanda, 2-2, luni seara, la Reykjavik, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Gazdele au deschis scorul prin Victor Palsson (39), dar ''Les Bleus'' au întors rezultatul în decurs de câteva minute, prin golurile semnate de Christopher Nkunku (63) şi Jean-Philippe Mateta (68).

Insularii au obţinut egalul și un punct prin golul lui Kristian Hlynsson (70).

De la francezi, care au pierdut astfel primele puncte din grupă, a lipsit starul Kylian Mbappe, accidentat în meciul precedent, cu Azerbaidjan.

În celălalt meci al grupei, Ucraina a întrecut Azerbaidjanul cu 2-1, prin golurile reuşite de Oleksi Guţuliak şi Ruslan Malinovski, azerii punctând printr-un autogol semnat de ucraineanul Vitali Mikolenko.

