Cupa Mondială din această vară furnizează știri pe bandă cu mai puțin de 50 de zile înainte de startul competiției.

În mod cert, cel mai „fierbinte“ subiect e legat de participarea Iranului la turneul final. Dar, pe lângă această poveste, avem și cazul naționalelor care s-au apucat să-și schimbe selecționerii pe ultima sută de metri. Tonul a fost dat de Ghana și continuat de Arabia Saudită. Iar în ceea ce îi privește pe saudiți, ei au „reușit“ să surprindă de două ori. Mai întâi, prin concedierea lui Hervé Renard (57 de ani), iar apoi prin numirea grecului Georgios Donis (56 de ani) în schimbul unui salariu „obscen“.

Donis, al 51-lea selecționer al Arabiei Saudite

Potrivit presei arabe, noul selecționer al „Fiiilor deșertului“ a semnat un contract valabil până în iulie 2027, în schimbul unui salariu stagional incredibil: 6 milioane de dolari (aproximativ 5,1 milioane de euro pe an).

Prin această numire, Donis a devenit al 51-lea selecționer din istoria Arabiei Saudite. Dintre predecesorii săi, 43 au fost străini și 7 localnici. Arabii au explicat că grecul de 56 de ani a fost ales de șefii federației din Riad datorită rezultatelor sale remarcabile, la Al-Hilal, Al-Fateh, Al-Wehda și Al-Khaleej, toate din Saudi Pro League.