Potrivit noului proiect, fiecare ligă națională va avea dreptul să mute un singur meci din prima divizie, pe parcursul unui sezon, într-un alt stat. Restricțiile se aplică și țărilor gazdă: un teritoriu va putea organiza cel mult cinci partide externe în fiecare stagiune.

Această inițiativă apare după ce planurile anterioare ale campionatelor din Spania și Italia de a exporta meciuri nu s-au concretizat. În trecut, au existat demersuri pentru a juca peste hotare partide cu miză în care erau implicate formații de top, precum Barcelona și AC Milan, însă acestea au fost blocate.

Condițiile stricte impuse de forul mondial

Procesul de relocare a unei partide nu va fi lipsit de obstacole. Potrivit noului cadru de reglementare, orice meci internațional de acest tip va avea nevoie de aprobarea mai multor instituții. Federațiile naționale, confederațiile și FIFA trebuie să își dea acordul, iar forul mondial va avea ultimul cuvânt și drept de veto asupra oricărei propuneri.

Decizia finală va fi luată analizând cu atenție factori precum bunăstarea jucătorilor, oboseala acumulată pe durata deplasărilor lungi și impactul asupra competițiilor locale. De asemenea, organizatorii trebuie să garanteze o distribuție echitabilă a veniturilor în întreg ecosistemul fotbalistic și să se asigure că suporterii echipelor implicate beneficiază de condiții optime pentru a asista la joc.

Propunerile se află momentan în stadiul de analiză, însă intenția FIFA este ca acest sistem să intre în vigoare chiar de la începutul sezonului viitor.