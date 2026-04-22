Pe ce loc a urcat România în clasamentul FIFA
Naţionala feminină a României a urcat patru locuri şi se află pe poziţia a 48-a în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), confirmat marţi, la finalul ferestrei internaţionale.
Tricolorele au reuşit acest salt după victoria cu Cipru de sâmbătă (4-0), din prima fază a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027.
Spania, campioana mondială en titre, se menţine pe prima poziţie, urmată de formaţia Statelor Unite şi de campioana europeană Anglia, care a urcat un loc faţă de decembrie, în dauna Germaniei.
Spania, care este lider din august, îşi păstrează locul în ciuda înfrângerii suferite în faţa Angliei săptămâna trecută.
Următorul clasament va fi publicat pe 16 iunie.
Clasamentul FIFA la feminin:
1 (1). Spania 2.083,09 puncte
2 (2). SUA 2.054,65
3 (4). Anglia 2.038,72
4 (3). Germania 2.021,78
5 (8). Japonia 2.011,27
6 (6). Brazilia 1.980
7 (7). Franţa 1.975,60
8 (5). Suedia 1.961,22
9 (10). Canada 1.934,88
10 (11). Olanda 1.929,32
........................................
48 (52). România 1.488,99
Agerpres
