În ultima ședință de Guvern a fost adoptată hotărârea prin care devine oficială candidatura țării noastre pentru finala din 2028 sau 2029.

Planul prin care Bucureștiul încearcă să obțină organizarea unei noi finale Europa League

Hotărârea de Guvern aprobată pe 16 iulie specifică următoarele aspecte:

"Prin desfășurarea Finalei UEFA EUROPA LEAGUE din anul 2028 sau 2029 la București, România ar deveni prima țară din regiune, care găzduiește pentru a doua oară o finală a unei competiții fotbalistice europene de club, consolidând poziția țării noastre ca destinație sportivă competitivă și inovatoare.

Găzduirea finalei UEFA Europa League facilitează construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, având la bază o viziune integrată: Fotbal – Comunitate - Business – Sustenabilitate.

Finala UEFA Europa League reprezintă un eveniment sportiv de importanță majoră la nivel european, iar această candidatură promovează fotbalul de cel mai înalt nivel, atât în România, cât și pe scena internațională.

Pentru realizarea acestui proiect, Guvernul României, precum şi ministerele şi celelalte instituții centrale competente, împreună cu Federația Română de Fotbal, trebuie să-şi asume realizarea cerințelor specificate de către forul fotbalistic european.

În acest sens, apreciem faptul că organizarea Finalei UEFA Europa League la București în 2028 sau 2029 este o oportunitate pentru statul român, de a ne promova publicului din România şi celui internațional ca o gazdă atractivă şi care oferă evenimente de mare calitate", se arată în documentul aprobat de Guvern.

În plus, organizarea finalei Europa League a devenit "obiectiv de interes public și de importanță națională".

Cu cine se luptă România

UEFA ar urma să anunțe decizia finală pe 15 septembrie. În cursa pentru finala din 2028 sau 2029 s-au mai înscris orașele Lyon, Torino și Belgrad.

Pentru următorii doi ani, oraşele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.

Arena Naţională din Bucureşti a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012, formaţia Atletico Madrid câştigând atunci trofeul după victoria cu 3-0 în faţa altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.