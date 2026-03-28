Guvernul din Kosovo pune la bătaie o primă uriașă pentru finala cu Turcia

Guvernul din Kosovo pune la bătaie o primă uriașă pentru finala cu Turcia CM 2026
Kosovo este la doar un meci distanță de a scrie istorie și a se califica la Cupa Mondială.

Naționala statului Kosovo s-a calificat în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială, după ce a învins Slovacia, în deplasare, joi seară, scor 4-3. Marea finală va avea loc la Priștina, marți, de la 21:45, contra Turciei, echipă care a eliminat România.

Bonus de un milion de euro în cazul în care Kosovo se califică la Cupa Mondială

Jucătorii și staff-ul naționalei din Kosovo și-au asigurat deja o primă în valoare de 500.000 de euro din partea Guvernului, iar suma se va dubla în cazul unei calificări în premieră la Cupa Mondială.

Politiko scrie că Albin Kurti, premierul din Kosovo, a promis o primă de un milion de euro în cazul unei victorii contra Turciei, suma urmând să fie împărțită de jucători și staff-ul tehnic.

Pentru Kosovo ar fi o performanță colosală, având în vedere că abia în 2016 a fost afiliată la UEFA și FIFA, iar până acum nu a participat la niciun turneu final.

Naționala condusă de Franco Foda a obținut calificarea la baraj datorită unui loc 2 obținut în grupa B de calificare, sub Elveția, dar peste Slovenia și Suedia.

Ce-a fost bun a plecat din Superligă, ce-a rămas în campionatul nostru a prins doar lotul preliminar

În lotul actual al kosovarilor sunt și foștii jucători din Superligă Albion Rrahmani (Sparta Praga, ex-Rapid) și Lindon Emerllahu (Polissya Zhytomyr, ex-CFR Cluj), dar ambii au intrat abia în minutul 90 al meciului cu Slovacia, când scorul era 4-2.

Ermal Krasniqi (Legia Varșovia, ex-CFR Cluj, Rapid), alt fotbalist trecut prin Superligă, a fost rezervă, în timp ce fundașul central Leard Sadriu (FC Argeș) nu a mai prins în cele din urmă lotul final pentru meciul cu slovacii, așa cum s-a întâmplat și cu atacanții Meriton Korenica (CFR Cluj) și Drilon Hazrollaj (Rapid).

Finalele din play-off-ul pentru Cupa Mondială (zona europeană)

  • Marți, 21:45: Bosnia și Herțegovina - Italia
  • Marți, 21:45: Cehia - Danemarca
  • Marți, 21:45: Kosovo - Turcia
  • Marți, 21:45: Suedia - Polonia
Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”
Istoria a fost scrisă! LeBron și Bronny James, autorii primului assist tată-fiu din NBA
Se pregătește contractul pentru Bogdan Vătăjelu!
România, victorie uriașă contra Portugaliei! Puștii sunt la un pas de Campionatul European
Ilie Năstase și-a ales favorita la titlu în Superliga: „Cred că merită după atâția ani”
Revoltă la Tottenham. Fanii se opun vehement numirii lui De Zerbi din cauza legăturii cu un jucător controversat
Costel Pantilimon a numit patru tricolori care au dezamăgit contra Turciei: „Mă așteptam la mai mult de la ei”

Kosovarii au sărit la bătaie în finalul meciului cu România U21. Nervi întinși la cote maxime la Priștina

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo

Surpriză de proporții! Ofertă pentru Ianis Hagi, la două zile după meciul cu Turcia



Se pregătește contractul pentru Bogdan Vătăjelu!
România, victorie uriașă contra Portugaliei! Puștii sunt la un pas de Campionatul European
Ilie Năstase și-a ales favorita la titlu în Superliga: „Cred că merită după atâția ani”
Cosmin Contra n-a iertat pe nimeni după eșecul României cu Turcia: „Suntem foarte departe de Europa”
Revoltă la Tottenham. Fanii se opun vehement numirii lui De Zerbi din cauza legăturii cu un jucător controversat
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Kosovarii cer intervenția UEFA: "Românii ne provoacă serios și ne insultă țara!"
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
stirileprotv Ce s-ar întâmpla dacă s-ar renunța la ora de vară în 2026. Avertismentul specialiștilor

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

stirileprotv Nemulțumiți de scumpirea carburanților, zeci de șoferi din Pitești au organizat un protest. Mulți au fost amendați

