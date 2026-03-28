Guvernul din Kosovo pune la bătaie o primă uriașă pentru finala cu Turcia

Naționala statului Kosovo s-a calificat în finala play-off-ului pentru Cupa Mondială, după ce a învins Slovacia, în deplasare, joi seară, scor 4-3. Marea finală va avea loc la Priștina, marți, de la 21:45, contra Turciei, echipă care a eliminat România.

Bonus de un milion de euro în cazul în care Kosovo se califică la Cupa Mondială

Jucătorii și staff-ul naționalei din Kosovo și-au asigurat deja o primă în valoare de 500.000 de euro din partea Guvernului, iar suma se va dubla în cazul unei calificări în premieră la Cupa Mondială.

Politiko scrie că Albin Kurti, premierul din Kosovo, a promis o primă de un milion de euro în cazul unei victorii contra Turciei, suma urmând să fie împărțită de jucători și staff-ul tehnic.

Pentru Kosovo ar fi o performanță colosală, având în vedere că abia în 2016 a fost afiliată la UEFA și FIFA, iar până acum nu a participat la niciun turneu final.

Naționala condusă de Franco Foda a obținut calificarea la baraj datorită unui loc 2 obținut în grupa B de calificare, sub Elveția, dar peste Slovenia și Suedia.