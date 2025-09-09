VIDEO Kosovar adevărat! Intrat în '85, mijlocașul din Superligă a primit două galbene și a fost eliminat în '90+1 în preliminarii

Kosovar adevărat! Intrat în 85, mijlocașul din Superligă a primit două galbene și a fost eliminat în 90+1 în preliminarii CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala din Kosovo a învins favorita Suedia în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Kosovo a obţinut o victorie neaşteptată luni seara, 2-0 cu Suedia în Grupa B din preliminariile europene ale Campionatului Mondial din 2026.

Golurile au fost marcate de Elvis Rexhbecaj (26) şi Vedat Muriqi (42), acesta din urmă din pasa lui Albion Rrahmani (ex-Rapid).

Mijlocaşul central Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a intrat pe teren în minutul 85 şi a primit rapid două cartonaşe galbene (86, 90+1), fiind astfel eliminat!

Închizătorul de 22 de ani, transferat în februarie de ardeleni de la FC Ballkani pentru suma de 700.000 de euro, are 11 selecții la națională și un gol înscris.

La kosovari, colegul Meriton Korenica de la CFR Cluj a fost doar rezervă în meciul cu scandinavii, ca și Ermal Krasniqi (ex-CFR Cluj, Rapid).

La suedezi au jucat inclusiv starurile din Premier League Viktor Gyokeres (Arsenal) și Alexander Isak (Liverpool).

Meciurile și clasamentul din Grupa B

Kosovo - Suedia 2-0

Au marcat: Elvis Rexhbecaj 26, Vedat Muriqi 42.

Cartonaş roşu: Lindon Emerllahu (Kosovo) 90+1.

Elveţia - Slovenia 3-0

Au marcat: Nico Elvedi 18, Breel Embolo 33, Dan Ndoye 38.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Elveţia 2 2 0 0 7-0 6

2 Kosovo 2 1 0 1 2-4 3

3 Suedia 2 0 1 1 2-4 1

4 Slovenia 2 0 1 1 2-5 1

