Kosovo a obţinut o victorie neaşteptată luni seara, 2-0 cu Suedia în Grupa B din preliminariile europene ale Campionatului Mondial din 2026.

Golurile au fost marcate de Elvis Rexhbecaj (26) şi Vedat Muriqi (42), acesta din urmă din pasa lui Albion Rrahmani (ex-Rapid).

Mijlocaşul central Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a intrat pe teren în minutul 85 şi a primit rapid două cartonaşe galbene (86, 90+1), fiind astfel eliminat!

