Dacă în meciul cu România, unicul gol al partidei a fost marcat de Ferdi Kadioglu, la Priștina, a marcat Kerem Akturkoglu, care le-a adus calificarea turcilor.

Reacție direct din Kosovo după ce Vedat Muriqi a fost acuzat că a vândut barajul cu Turcia

A doua zi după meci, în Kosovo, s-a declanșat un scandal imens. Vedat Muriqi, golgheterul naționalei, a fost acuzat că le-a dezvăluit turcilor tactica de joc înaintea meciului. Atacantul Kosovar are și cetățenie turcă, iar un fan a declarat că l-a surprins pe el și pe familia sa într-un hotel, în timp ce discutau cu jucătorii turci.

Lavdim Pireva, un om important pentru media sportivă din Kosovo și jurnalist la publicația Telegrafi, a reacționat după informațiile apărute în legătură cu golgheterul naționalei din Kosovo.

Specialistul kosovar a transmis că acuzațiile care îi sunt aduse lui Muriqi nu sunt întemeiate și au fost doar ”cuvinte goale”, prin care kosovarii au încercat să își verse frustrarea ratării Mondialului.

”Nu, absolut deloc, acele informații apărute nu au o bază reală. Muriqi este unul dintre căpitani și unul dintre cei mai importanți jucători ai Kosovo.

Dezamăgirea provocată de înfrângeri este adesea exprimată prin ‘cuvinte goale’, fără a înțelege cât de mult poate răni cealaltă parte, în acest caz, jucătorul.

Muriqi este golgheterul all-time din istoria echipei naționale a Kosovo și o legendă în țara noastră”, a spus, pentru Sport.ro, jurnalistul kosovar Lavdim Pireva.

Reacția lui Vedat Muriqi

”La naiba! Un ‘jumătate turc’ care vorbește turcă, la fel ca majoritatea celor născuți în Prizren, dar care este mai patriot și se simte mai kosovar decât tine! Să crezi că un jucător al echipei naționale, într-un meci decisiv pentru țara sa, ar trăda jocul doar pentru că s-a născut în Prizren și vorbește turcă arată fie probleme mintale, fie că ești o persoană fără sentimente, fără sânge și fără respect pentru un jucător care a dat totul pentru echipa națională a Kosovo.

Personal, pentru tot efortul și suferința pe care le-am oferit fotbalului, statului și echipei naționale, din prima zi până astăzi, nu te voi ierta niciodată! Fie ca Dumnezeu să te pedepsească”, a transmis Vedat Muriqi.