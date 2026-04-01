Acuzații incredibile după barajul cu Turcia și răspuns devastator: "Ai vândut meciul, le-ai dat tactica!"

Finala play-off-ului de la Priștina a fost decisă de golul marcat de Kerem Akturkoglu în minutul 53. Turcii au obținut astfel prima calificare la Cupa Mondială după o pauză de 24 de ani.

Kosovarul Vedat Muriqi răspunde dur acuzațiilor potrivit cărora ar fi "vândut" meciul cu Turcia

La o zi după meci, un fan al naționalei din Kosovo a lansat acuzații foarte grave la adresa lui Vedat Muriqi (31 de ani), atacantul care este cel mai bun marcator din istoria naționalei.

"Vedat Muriqi le-a dat turcilor informații și tactica pregătită de naționala noastră. Înainte de meci, a vorbit și i-a îmbrățișat pe toți jucătorii Turciei. A vândut meciul! L-am văzut și la hotel, unde întreaga lui familie vorbea limba turcă", a spus individul respectiv, potrivit Bota Sot.

Muriqi, fost jucător la Fenerbahce, Rizespor sau Genclerbirligi, a dobândit cetățenie turcă în 2015, când juca la Giresunspor. Căpitanul kosovarilor a răspuns într-o manieră dură, negând vehement că ar fi putut să recurgă la un astfel de gest.

"Să ai impresia că un jucător al naționalei vinde un meci atât de important pentru țara lui doar pentru că este născut în Prizren și vorbește limba turcă înseamnă ori că ai probleme mintale, ori ești complet lipsit de respect. Am dat totul pentru echipa națională a Kosovo", a transmis Muriqi, potrivit sursei citate.