Acuzații incredibile după barajul cu Turcia și răspuns devastator: "Ai vândut meciul, le-ai dat tactica!"

Acuzații incredibile după barajul cu Turcia și răspuns devastator: &quot;Ai vândut meciul, le-ai dat tactica!&quot; CM 2026
Turcia s-a calificat la Cupa Mondială, după ce în play-off a învins cu 1-0 atât România, la Istanbul, cât și Kosovo, la Priștina.

Finala play-off-ului de la Priștina a fost decisă de golul marcat de Kerem Akturkoglu în minutul 53. Turcii au obținut astfel prima calificare la Cupa Mondială după o pauză de 24 de ani.

Kosovarul Vedat Muriqi răspunde dur acuzațiilor potrivit cărora ar fi "vândut" meciul cu Turcia

La o zi după meci, un fan al naționalei din Kosovo a lansat acuzații foarte grave la adresa lui Vedat Muriqi (31 de ani), atacantul care este cel mai bun marcator din istoria naționalei.

"Vedat Muriqi le-a dat turcilor informații și tactica pregătită de naționala noastră. Înainte de meci, a vorbit și i-a îmbrățișat pe toți jucătorii Turciei. A vândut meciul! L-am văzut și la hotel, unde întreaga lui familie vorbea limba turcă", a spus individul respectiv, potrivit Bota Sot.

Muriqi, fost jucător la Fenerbahce, Rizespor sau Genclerbirligi, a dobândit cetățenie turcă în 2015, când juca la Giresunspor. Căpitanul kosovarilor a răspuns într-o manieră dură, negând vehement că ar fi putut să recurgă la un astfel de gest.

"Să ai impresia că un jucător al naționalei vinde un meci atât de important pentru țara lui doar pentru că este născut în Prizren și vorbește limba turcă înseamnă ori că ai probleme mintale, ori ești complet lipsit de respect. Am dat totul pentru echipa națională a Kosovo", a transmis Muriqi, potrivit sursei citate.

Muriqi e golgheterul all-time al Kosovo

La partida cu Turcia, Muriqi a fost integralist în echipa lui Franco Foda.

Vedat Muriqi este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale, cu 32 de goluri până în prezent. Atacantul ocupă locul 2 în topul aparițiilor, cu 68 de meciuri, doar 5 sub liderul Mergim Vojvoda.

Muriqi joacă din 2022 la Mallorca, după ce a fost cumpărat de la Lazio pentru 8 milioane de euro.

Publicitate
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
”Absolut!” Reacție clară după ce fotbalistul a fost acuzat că a vândut meciul de baraj cu Turcia
”Absolut!” Reacție clară după ce fotbalistul a fost acuzat că a vândut meciul de baraj cu Turcia
Kosovar adevărat! Intrat în '85, mijlocașul din Superligă a primit două galbene și a fost eliminat în '90+1 în preliminarii
Kosovar adevărat! Intrat în '85, mijlocașul din Superligă a primit două galbene și a fost eliminat în '90+1 în preliminarii
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Kosovarii cer intervenția UEFA: "Românii ne provoacă serios și ne insultă țara!"
Kosovarii cer intervenția UEFA: "Românii ne provoacă serios și ne insultă țara!"
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
