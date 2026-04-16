România se poate consola că e într-o companie selectă, după ce a ratat al 7-lea Mondial consecutiv. Pentru că Italia, cu patru titluri mondiale în palmares, vine puternic din urma!

Squadra Azzurra tocmai a ratat al 3-lea Mondial la rând, după cele din 2022 (Qatar) și 2018 (Rusia). Ultima prezență a italienilor la un astfel de turneu final datează din 2014, când naționala lor a părăsit competiția după faza grupelor. De precizat, totuși, că între aceste rateuri Mondiale, Italia a câștigat un titlu european, în 2021.

Burleanu s-a spălat pe mâini

După dezastrul barajului cu Bosnia, care a lăsat Italia în afara CM 2026 (11 iunie – 19 iulie), au curs demisiile. Mai întâi, a plecat selecționerul Gennaro Gattuso (48 de ani). Apoi, și-a părăsit postul și președintele federației, Gabriele Gravina (72 de ani). Acesta a condus FIGC, între 2018-2026.

Prin comparație, în România, n-a căzut niciun „cap“ după încă un Mondial ratat. Iar președintele FRF, Răzvan Burleanu, a explicat, astăzi, de ce nu poate fi vorba de vreo demisie, la forul pe care îl conduce.

„Dacă facem referire la responsabilitatea preşedintelui FRF, atunci sigur că ai o responsabilitate pentru că te afli la conducerea acestei instituţii. În acelaşi timp, nu pot să consider preşedintele unei federaţii sportive sau de fotbal ca fiind responsabil de o performanţă sportivă pe care nu o poţi influenţa de unul singur. Ca să fim sinceri, fotbalul românesc este azi în elita europeană, dar în continuare mai are nevoie de timp, de investiţii, de o abordare strategică la nivel de echipe naţionale şi cluburi pentru a ajunge într-o elită mondială“, a spus Burleanu.

Burleanu șochează: nu putem fi foarte supărați!

Potrivit Agerpres, șeful FRF a transmis că ţări precum Serbia, Ungaria, Grecia, Ucraina, Italia şi Danemarca ar fi mult mai îndreptăţite decât România să fie supărate de ratarea calificării la Cupa Mondială din acest an.

„Sunt multe echipe naţionale care azi ar avea mai multe argumente decât România să fie supărate că nu sunt la Cupa Mondială, şi mă refer aici la Serbia, Ungaria, Grecia, Ucraina, Italia sau Danemarca. Fiecare dintre ele au de partea lor avantajul bugetelor, susţinerea statelor pentru cele mai bune academii, investiţii uriaşe în infrastructură făcute înainte României, performanţe la nivelul cluburilor şi lista poate continua“, a încheiat Răzvan Burleanu (41 de ani).

România a fost la ultimul Mondial în 1998

Naţionala de fotbal a României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0 (0-0), pe 26 martie, pe Beşiktaş Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la turneul final din 2026.

Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, în urmă cu 28 de ani. Tricolorii sunt la al treilea baraj pentru pentru Cupa Mondială, după cele din 2002 şi 2014.