Italia în locul Iranului la Cupa Mondială? "Confirm"

Un emisar al lui Donald Trump a solicitat FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la viitoarea Cupă Mondială, din perioada 11 iunie - 19 iulie, a anunţat, miercuri, Financial Times.

Planul reprezintă o încercare de a restabili relaţiile dintre Trump şi prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, după ce cei doi s-au certat pe fondul atacurilor preşedintelui american la adresa Papei Leon al XIV-lea în legătură cu războiul din Iran, a relatat FT, citând surse apropiate situaţiei.

„Confirm că le-am sugerat lui Trump şi [preşedintelui FIFA, Gianni] Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană şi ar fi un vis să văd echipa Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri la activ, aceştia au palmaresul necesar pentru a justifica participarea”, a declarat pentru FT emisarul Paolo Zampolli.

Casa Albă, FIFA, Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) şi Federaţia Iraniană de Fotbal (FFIRI) nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Italia a suferit un şoc în martie, după ce echipa naţională a ratat Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv, în urma unei înfrângeri cu 4-1 la loviturile de departajare în faţa Bosniei şi Herţegovinei, în finala barajului de calificare.

Stadionul pe care se va juca finala Cupei Mondiale din 2026

FT a anunţat că Iranul a emis miercuri o declaraţie în care afirma că este pregătit pentru turneu şi intenţionează să participe.

Iranul declarase la începutul lunii aprilie că va lua o decizie cu privire la participarea echipei naţionale la Cupa Mondială numai după ce va primi un răspuns din partea FIFA în legătură cu mutarea meciurilor sale din Statele Unite în Mexic.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Italia a rezervat un zbor spre Cracovia, Polonia, dar a ajuns la Craiova, România: „A fost o vacanță minunată”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo - Universitatea Craiova, de la 20:30 | Analiza lui Dan Chilom + cotele la pariuri
Interul lui Chivu, atenționat înainte de finala Coppa Italia: ”Avem ceva ce alții nu au”
Numărul uluitor de goluri la care a ajuns Harry Kane în acest sezon!
Au început negocierile pentru transferul lui Alisson!
Filipe Coelho l-a descris într-un singur cuvânt pe Zeljko Kopic înainte de Dinamo - Craiova: ”Ne cunoaștem foarte bine”
Dinamo a pus ochii pe Cupa României: ”E meciul sezonului pentru noi”
Fiul lui Walter Zenga a spus unde s-ar afla Inter dacă Cesc Fabregas ar fi fost ales în locul lui Cristi Chivu

Diletta Leotta dezvăluie: "Cristi Chivu? Un singur lucru m-a surprins la el"

Inter Milano a sărbătorit victoria din Cupa Italiei pe o celebră melodie românească

Cine vine antrenor la FCSB. Propunere de ultimă oră și un răspuns instant

Charalambous i-a dat răspunsul lui FCSB! MM Stoica, anunț despre următorul antrenor

Mutu aruncă bomba: ce antrenor ar putea veni la FCSB + reacția lui Gigi Becali

Interul lui Chivu, atenționat înainte de finala Coppa Italia: ”Avem ceva ce alții nu au”
Au început negocierile pentru transferul lui Alisson!
Numărul uluitor de goluri la care a ajuns Harry Kane în acest sezon!
Dinamo a pus ochii pe Cupa României: ”E meciul sezonului pentru noi”
Lamine Yamal, făcut praf după ce s-a accidentat: ”Avion privat în toiul nopții și fast-food? Nu e întâmplător”
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Gică Popescu nu se ascunde după ce România și-a aflat adversarii din preliminariile pentru Mondial: "Mi-ar fi fost jenă"
Gigi Becali e convins! Ce va face România în grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

