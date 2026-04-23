”Rușinos!” Reacții dure de nivel înalt după ce emisarul lui Trump a propus ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială

Italienii au reacționat dur după propunerea lui Paolo Zampolli

Italienii speră până la final că se va întâmpla un miracol și că Squadra Azzurra va participa la turneul final.

Speranțele italienilor s-au legat de conflictul izbucnit între Statele Unite ale Americii și Iran.

Paolo Zampolli, un emisar al lui Donald Trump a solicitat FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la Cupa Mondială.

”Confirm că le-am sugerat lui Trump şi Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană şi ar fi un vis să văd echipa Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri la activ, aceştia au palmaresul necesar pentru a justifica participarea”, a spus Zampolli.

Andrea Abodi, ministrul sportului din Italia, a reacționat după ultimul anunț venit din Statele Unite ale Americii în legătură cu participarea Italiei la Mondial în locul Iranului.

”În primul rând nu este posibil, în al doilea rând nu este potrivit! Trebuie să te califici pe teren”, a spus Abodi, conform rte.ie.

Giancarlo Giorgetti, ministrul de finanțe, a avut o reacție mai acidă și a transmis că este ”rușinos” modul în care a procedat ambasadorul italian.

