”Rușinos!” Reacții dure de nivel înalt după ce emisarul lui Trump a propus ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială

Italia a ratat din nou calificarea la Cupa Mondială, a treia oară consecutiv, după ce a pierdut cu 1-4 la loviturile de departajare în fața Bosniei, în finala barajului.

Italienii au reacționat dur după propunerea lui Paolo Zampolli

Italienii speră până la final că se va întâmpla un miracol și că Squadra Azzurra va participa la turneul final.

Speranțele italienilor s-au legat de conflictul izbucnit între Statele Unite ale Americii și Iran. 

Paolo Zampolli, un emisar al lui Donald Trump a solicitat FIFA să înlocuiască Iranul cu Italia la Cupa Mondială.

Confirm că le-am sugerat lui Trump şi Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt de origine italiană şi ar fi un vis să văd echipa Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri la activ, aceştia au palmaresul necesar pentru a justifica participarea”, a spus Zampolli.

Andrea Abodi, ministrul sportului din Italia, a reacționat după ultimul anunț venit din Statele Unite ale Americii în legătură cu participarea Italiei la Mondial în locul Iranului.

În primul rând nu este posibil, în al doilea rând nu este potrivit! Trebuie să te califici pe teren”, a spus Abodi, conform rte.ie.

Giancarlo Giorgetti, ministrul de finanțe, a avut o reacție mai acidă și a transmis că este ”rușinos” modul în care a procedat ambasadorul italian.

Jurnalista s-a declarat dezamăgită de faptul că Squadra Azzurra va lipsi de la încă un turneu final și a transmis că, datorită istoriei, Italia ar trebui să fie nelipsită de la Cupa Mondială.

Pe 26 martie, eram în tribune la Bergamo încurajând echipa, și am luat-o razna de bucurie când Moise Kean a marcat pentru 2-0. Bebelușul din burtica mea trebuie să fi fost influențat de entuziasm, pentru că am sărit ca nebuna.

Am trecut de la acea bucurie la dezamăgirea din 31 martie. Este aceeași dezamăgire pe care a simțit-o fiecare italian. M-am gândit: 'Din nou?' Fotbalul italian are o istorie, o identitate și un mod de a fi care vor lipsi din turneu”, a spus Diletta Leotta pentru Gazzetta dello Sport.

