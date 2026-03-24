Arbitru român Istvan Kovacs va conduce semifinala dintre Ţara Galilor şi Bosnia-Herţegovina, din play-off-ul de calificare la Cupa Mondială.

Kovacs, din nou la centru

Din brigada condusă de Istvan Kovacs vor mai face parte arbitrii asistenţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce Tobias Stieler (Germania) a fost delegat ca al patrulea arbitru, iar Dennis Higler (Ţările de Jos) va oficia din camera VAR.

Partida dintre Ţara Galilor şi Bosnia-Herţegovina se va disputa pe Cardiff City Stadium joi, 26 martie, de la ora 21:45.

Câştigătoarea acestei semifinale va juca împotriva Italiei sau Irlandei de Nord pentru un loc la turneul final din această vară, din SUA, Canada şi Mexic.