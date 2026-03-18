Dinamo vine după patru eșecuri consecutive în campionat și scandalul de proporții de la derby-ul cu Rapid, scor 2-3. "Câinii" au reclamat golul al doilea înscris de giuleșteni pe motiv că Istvan Kovacs nu a sancționat un fault comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi.

Horațiu Feșnic, delegat de CCA la Dinamo - Universitatea Craiova

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut un discurs virulent după meci, solicitând ca Istvan Kovacs să fie suspendat și să nu mai fie delegat la meciurile echipei sale.

Pentru următorul meci al lui Dinamo, cu Universitatea Craiova, CCA l-a trimis la centru pe Horațiu Feșnic, care va fi ajutat la cele două linii de Valentin Avram și Alexandru Cerei, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat Valentin Avram. În camera VAR se vor afla Florin Andrei și Romică Bîrdeș.

Horațiu Feșnic a mai arbitrat două meciuri ale lui Dinamo din acest sezon de Superliga. În ambele ocazii, "câinii" s-au impus: 4-3 contra lui FCSB și 3-2 împotriva celor de la Farul.

Feșnic a arbitrat și trei partide ale Universității Craiova din acest sezon de Superliga: 0-1 cu Oțelul Galați, 4-0 împotriva celor de la Petrolul și 1-1 cu Rapid.

Horațiu Feșnic este arbitru FIFA și unul dintre cei mai bine cotați centrali din România. În acest sezon, clujeanul a oficial la patru partide din faza principală Europa League.