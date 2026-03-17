Aflată în grupa G, naționala Iranului ar trebui să se dueleze, pe rând, cu Noua Zeelandă (15 iunie), Belgia (21 iunie) și Egipt (26 iunie). Primele două jocuri ar trebui să aibă loc, la Los Angeles, iar ultimul, la Seattle.

Sport.ro a arătat însă aici ultima solicitare a iranienilor, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. De acum, apare o întrebare: ce șanse sunt ca FIFA să ducă meciurile Iranului în Mexic?

Preşedintele Federaţiei de Fotbal din Noua Zeelandă, Andrew Pragnell, a spus că nu crede în această variantă. "Mă îndoiesc că FIFA va schimba locaţiile meciurilor. Probabil că nu este ceva ce ar încerca să facă", a precizat el, potrivit Agerpres.

Noua Zeelandă continuă să se pregătească pentru meciul de debut la Cupa Mondială, împotriva Iranului, dar va fi pregătită să se adapteze, dacă naţiunea din Orientul Mijlociu nu va participa la competiţie, a declarat selecţionerul Darren Bazeley.

"În acest moment, continuăm să ne pregătim ca şi cum am juca împotriva Iranului", a declarat Bazeley pentru presa din Noua Zeelandă. "Ei sunt echipa care s-a calificat şi am fost traşi la sorţi împotriva lor. Acesta este deocamdată meciul şi, până când ni se va spune altfel, vom continua cu această pregătire. Evident, dacă lucrurile se schimbă, atunci ne vom ocupa de asta, dar ar fi implicate în discuţiile respective persoane de la un nivel mai înalt decât mine", a adăugat el.