Ionuț Radu și-a susținut 'cauza' după România - Moldova 2-1. Ce i-a zis arbitrul

Alexandru Hațieganu
Ionuț Radu a fost titular în meciul amical România - Moldova 2-1.

La 1-0 pentru România, tricolorii au primit gol pe Arena Națională după o fază lucrată de Vadim Rață. Căpitanul Moldovei a centrat din banda stângă, iar Dumbrăvanu a sărit să lovească mingea cu capul de lângă portarul României, Ionuț Andrei Radu. Dezechilibrat clar, portarul tricolorilor n-a reușit să rețină mingea, care s-a scurs în poartă.

Ionuț Radu, despre golul primit. Ce i-a zis arbitrul Barbara

Fostul căpitan al naționalei la EURO U21 din 2019 a contestat vehement decizia centralului, însă nu a reușit să-l înduplece. La final, bucureșteanul a explicat ce s-a întâmplat la golul primit și a susținut că atacantul adversarilor l-a lovit cu capul în antebraț.

”O victorie importantă pentru noi. Ne dă moral bun pentru meciul cu Austria. (n.r. golul moldovenilor) A fost o minge foarte înaltă cu lob, a dat cu capul în antebraţul meu şi am pierdut mingea din mână. Arbitrul a spus că a crezut că a dat în minge, a greşit şi şi-a cerut scuze", a declarat Ionuț Radu, potrivit Prima Sport.

România - Moldova 2-1

ROMÂNIA: I. Radu – Cr. Manea, M. Popescu, Eissat, Opruţ (K. Ciubotaru 46) – V. Dragomir (Fl. Tănase 89), Screciu – Moruţan (Man 58), Hagi (C. Cîrjan 70), Baiaram (Al. Dobre 58) – L. Munteanu (Miculescu 58). SELECŢIONER: Mircea Lucescu

MOLDOVA: C. Avram – Forov, Baboglo, A. Crăciun, Dumbrăvanu (Gherasimencov 46), Reabciuk – Perciun (Bodişteanu 55), Raţă (Plătică 77), Postolachi (Moţpan 46), Borş (Bogaciuc 63) – Damaşcan (Boiciuc 46). SELECŢIONER: Lilian Popescu

Cartonaşe galbene: Crăciun 90+3

Arbitri: Ishmael Barbara - Duncan Sultana, Luke Portelli (toţi din Malta)

