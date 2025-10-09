Ionuț Radu și-a susținut 'cauza' după România - Moldova 2-1. Ce i-a zis arbitrul

La 1-0 pentru România, tricolorii au primit gol pe Arena Națională după o fază lucrată de Vadim Rață. Căpitanul Moldovei a centrat din banda stângă, iar Dumbrăvanu a sărit să lovească mingea cu capul de lângă portarul României, Ionuț Andrei Radu. Dezechilibrat clar, portarul tricolorilor n-a reușit să rețină mingea, care s-a scurs în poartă.

Ionuț Radu, despre golul primit. Ce i-a zis arbitrul Barbara

Fostul căpitan al naționalei la EURO U21 din 2019 a contestat vehement decizia centralului, însă nu a reușit să-l înduplece. La final, bucureșteanul a explicat ce s-a întâmplat la golul primit și a susținut că atacantul adversarilor l-a lovit cu capul în antebraț.

”O victorie importantă pentru noi. Ne dă moral bun pentru meciul cu Austria. (n.r. golul moldovenilor) A fost o minge foarte înaltă cu lob, a dat cu capul în antebraţul meu şi am pierdut mingea din mână. Arbitrul a spus că a crezut că a dat în minge, a greşit şi şi-a cerut scuze", a declarat Ionuț Radu, potrivit Prima Sport.

