Lisav Eissat, născut la Haifa (Israel), este eligibil pentru naționala noastră, având în vedere că mama și bunica sa sunt românce. Convocat în premieră de Mircea Lucescu, fundașul central de 1,87m a fost trimis direct în primul 11 la amicalul cu Moldova.
Ultrașii contestă convocarea lui Lisav Eissat la naționala României
Eissat nu a fost primit cu bucurie de toți românii de pe Arena Națională, iar facțiunea "Uniți sub tricolor" a afișat un banner cu un joc de cuvinte în care a transmis un mesaj de nemulțumire celor din Federație.
"Li s-a vorbit de juniori și identitate, dar FRF își dorește doar diversitate", a fost mesajul afișat de ultrași.
Lisav Eissat, cu mâna la inimă în momentul imnului
Înaintea meciului, la momentul intonării imnului, Lisav Eissat a dus mâna la inimă, la fel ca toți ceilalți colegi. În schimb, noul tricolor nu a cântat și el "Deșteaptă-te, române!", în condițiile în care a recunoscut la primul interviu pentru FRF că știe doar câteva cuvinte în limba română.
Înaintea convocării la naționala de seniori a României, Lisav Eissat a jucat pentru reprezentativele de juniori ale Israelului, inclusiv la cea U21.
Nici lui Gică Popescu nu i-a picat bine convocarea lui Lisav Eissat
Gică Popescu, fost internațional român, a avut o reacție dură atunci când a fost întrebat despre convocarea lui Lisav Eissat, dar și despre convocarea atacantului Umit Akdag la U21.
Românul cu cetățenie turcă, legitimat la Alaynaspor, a refuzat însă prima reprezentativă și așteaptă prima selecție la naționala Turciei. Rămâne însă de văzut dacă se va întâmpla asta.
”(n.r. cum ți se pare că au fost convocați în ultima vreme Umit Akdag și Lisav Eissat la națională?) Cred că este un lucru foarte rău pentru fotbalul nostru dacă nu reușim să producem români. Este un semnal de alarmă.
Eu când vorbesc de echipa națională, vorbesc de jucători de top. Trebuie să fie jucători de top. Mi se pare un lucru trist că nu reușim să aducem 23-24 de jucători români la națională de valoare”, a spus Gică Popescu, la Digisport.