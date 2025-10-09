Lisav Eissat, născut la Haifa (Israel), este eligibil pentru naționala noastră, având în vedere că mama și bunica sa sunt românce. Convocat în premieră de Mircea Lucescu, fundașul central de 1,87m a fost trimis direct în primul 11 la amicalul cu Moldova.

Ultrașii contestă convocarea lui Lisav Eissat la naționala României

Eissat nu a fost primit cu bucurie de toți românii de pe Arena Națională, iar facțiunea "Uniți sub tricolor" a afișat un banner cu un joc de cuvinte în care a transmis un mesaj de nemulțumire celor din Federație.



"Li s-a vorbit de juniori și identitate, dar FRF își dorește doar diversitate", a fost mesajul afișat de ultrași.

