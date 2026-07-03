Cele două reprezentative s-au înfruntat în Inglewood, California, pe ”SoFi Stadium”, cu 70.000 de spectatori în tribune. La capătul celor 90 de minute, ibericii s-au impus cu 3-0.

Mikel Oyarzabal (36' și 89') și Pedro Porro (66') au fost marcatorii

Lamine Yamal ”amenință” după calificarea în optimi: ”Nu ne e teamă de nimeni! Sunt 100% pregătit, vreau să-mi îndeplinesc visul”

După meci, Lamine Yamal a evidențiat că naționalei Spaniei nu îi este teamă de nicio reprezentativă și că vrea să aducă trofeul mult râvnit acasă la finalul turneului final din SUA, Mexic și Canada.

”Momentul important este acum, pentru că dacă pierzi, pleci acasă. Niciun spaniol nu își dorește asta. Trebuie să continuăm să creștem în toate privințele, dar știm calitatea pe care o avem și nu ne este teamă de nicio națională.

Cupa Mondială este cel mai mare lucru care există în fotbal. Fiecare copil visează să joace fotbal, iar eu mă gândesc doar să-mi îndeplinesc visul de a câștiga o Cupă Mondială cu Spania.

Sunt foarte fericit pentru calificarea în urma meciului, acesta fiind cel mai important lucru. Ne doream să mergem la Dallas pentru optimile de finală. Puțin câte puțin simt că revin la forma mea, cu alergările și driblingurile de care am nevoie.

Sunt deja 100% pregătit să joc orice își dorește antrenorul. Trebuie să continui să am grijă de mine, dar sunt la 100%. Din momentul în care plec de la hotel și până se termină meciul, pur și simplu mă bucur de tot”, a spus Lamine Yamal, potrivit Sport.es.

Lotul Spaniei la CM 2026

PORTARI: David Raya (Arsenal), Joan Garcia (FC Barcelona), Unai Simon (Athletic Club).

FUNDAȘI: Marc Pubill (Atletico Madrid), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea).

MIJLOCAȘI: Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atletico Madrid), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona).

ATACANȚI: Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Victor Munoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta Vigo).