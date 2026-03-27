Moldova a fost învinsă de Lituania cu 2-0 joi seara, într-un meci amical disputat pe Stadionul ”Zimbru” din Chișinău.
Golurile balticilor au fost marcate de Justas Lasickas (33) şi Gvidas Gineitis (71).
La gazde, Vadim Raţă (FC Argeş) a jucat 55 de minute, Ion Cărăruş (Corvinul Hunedoara - Liga 2) a evoluat în primele 45 de minute, fiind astfel titular chiar la debut, Daniel Dumbravanu (FC Voluntari - Liga 2) şi Teodor Lungu (Unirea Slobozia) au intrat la pauză, iar Alexandru Boiciuc (FC Bihor - Liga 2) a fost introdus pe teren în minutul 72.
Al șaselea internațional de peste Prut care evoluează în România, Ştefan Bodişteanu (FC Botoşani), a rămas pe banca de rezerve, în timp ce portarul Edvinas Gertmonas (U Cluj) a fost integralist la lituanieni. VIDEO AICI
Moldova - Lituania 0-2
Au marcat: Justas LASICKAS (33), Gvidas GINEITIS (71)
26 martie 2026. Chișinău. Stadion Zimbru.
Arbitru: Henrik NALBANDYAN
Cartonașe galbene: Teodor LUNGU (68), Vladimir FRATEA (90+3) / Armandas KUCYS (56), Gvidas GINEITIS (90+3)
Moldova: 1.Emil TÎMBUR, 4.Vladislav BABOGLO (26.Daniel TONICA, 78), 6.Mihail GHERASIMENCOV (19.Daniel DUMBRAVANU, 46), 9.Petru POPESCU (25.Nicolae ROTARU, 62), 14.Ioan-Călin REVENCO (20.Sergiu PLĂTICĂ, 55), 15.Ion BORȘ, 16.Danila FOROV, 17.Dan PUȘCAȘ (13.Victor STÎNĂ, 78), 21.Sergiu PERCIUN (11.Alexandru BOICIUC, 62), 22.Vadim RAȚĂ (10.Vladimir FRATEA, 55), 24.Ion CĂRĂRUȘ (8.Teodor LUNGU, 46)
Rezerve: 12.Cristian AVRAM, 23.Andrei COJUHAR, 2.Stephan NEGRU, 3.Mihail ȘTEFAN, 5.Cătălin CUCOȘ, 7.Ștefan BODIȘTEANU, 18.Victor BOGACIUC
Antrenor: Lilian POPESCU
Lituania: 1.Edmonas GERTMONAS, 3.Edgaras UTKUS, 6.Modestas VOROBJOVAS (8.Giedrius MATULEVICIUS, 76), 10.Tomas KALINAUSKAS (21.Deividas SESPLAUKIS, 60), 11.Gratas SIRGEDAS (16.Lukas MICHELBRINK, 46), 13.Justas LASICKAS (19.Klaudijus UPSTAS, 76), 14.Armandas KUCYS (9.Edgaras DUBICKAS, 60), 15.Gvidas GINEITIS, 17.Pijus SIRVYS (2.Artemijus TUTYSKINAS, 83), 18.Vilius ARMALAS (4.Edvinas GIRDVAINIS, 83), 20.Zygimantas BALTRUNAS (7.Motiejus BURBA, 46)
Rezerve: 12.Tomas SVEDKAUSKAS, 23.Marius ADAMONIS, 5.Sigitas OLBERKIS, 22.Meinardas MIKULENAS
Antrenor: Edgaras JANKAUSKAS
Info și foto: FMF