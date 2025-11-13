CITEȘTE ȘI: Emiratele Arabe Unite - Irak, încă o șansă pentru Cosmin Olăroiu la calificarea la CM 2026!
LIVE TEXT Franța, Italia, Anglia și Portugalia joacă azi în preliminariile CM 2026! Toate meciurile sunt LIVE TEXT pe Sport.ro
Ne îndreptăm spre finalul preliminariilor europene pentru Campionatul Mondial din 2026.
LIVE TEXT pe Sport.ro începând cu ora 19:00 puteți urmări meciurile din penultima etapă a preliminariilor europene pentru Campionatul Mondial din 2026.
Cele 28 de echipe deja calificate la CM 2026
Știm deja 28 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final al World Cup 2026!
Țările-gazdă:
SUA
Mexic
Canada
CONMEBOL (America de Sud):
Argentina
Brazilia
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Columbia
CAF (Africa):
Maroc
Tunisia
Egipt
Algeria
Ghana
Capul Verde DEBUTANTĂ
Africa de Sud
Senegal
Cote d'Ivoire
AFC (Asia):
Japonia
Iran
Uzbekistan DEBUTANTĂ
Coreea de Sud
Iordania DEBUTANTĂ
Australia
Qatar
Arabia Saudită
OFC (Oceania):
Noua Zeelandă
UEFA (Europa):
Anglia
