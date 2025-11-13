LIVE TEXT Franța, Italia, Anglia și Portugalia joacă azi în preliminariile CM 2026! Toate meciurile sunt LIVE TEXT pe Sport.ro

Franța, Italia, Anglia și Portugalia joacă azi în preliminariile CM 2026! Toate meciurile sunt LIVE TEXT pe Sport.ro CM 2026
Ne îndreptăm spre finalul preliminariilor europene pentru Campionatul Mondial din 2026.

CM 2026FrantaPortugaliaItaliaAnglia
CITEȘTE ȘI: Emiratele Arabe Unite - Irak, încă o șansă pentru Cosmin Olăroiu la calificarea la CM 2026!

LIVE TEXT pe Sport.ro începând cu ora 19:00 puteți urmări meciurile din penultima etapă a preliminariilor europene pentru Campionatul Mondial din 2026.

Norvegia - Estonia

Armenia - Ungaria

Azerbaidjan - Islanda

Anglia - Serbia

Moldova - Italia

Irlanda - Portugalia

Franța - Ucraina

Andorra - Albania, meci arbitrat de românul Horațiu Feșnic

Clasamentele LIVE în grupele în care se joacă meciurile de astăzi

Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore
Clasamente oferite de Sofascore

Cele 28 de echipe deja calificate la CM 2026

Știm deja 28 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final al World Cup 2026!

Țările-gazdă: 

SUA

Mexic

Canada

CONMEBOL (America de Sud): 

Argentina

Brazilia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Columbia

CAF (Africa):

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Ghana

Capul Verde DEBUTANTĂ

Africa de Sud

Senegal

Cote d'Ivoire

AFC (Asia):

Japonia

Iran

Uzbekistan DEBUTANTĂ

Coreea de Sud

Iordania DEBUTANTĂ

Australia

Qatar

Arabia Saudită

OFC (Oceania): 

Noua Zeelandă

UEFA (Europa): 

Anglia

