Naționala Franței s-a reunit pentru ultimele două partide din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Elevii lui Didier Deschamps vor juca împotriva Ucrainei, joi, de la 21:45, și a Azerbaijanului, duminică, de la 19:00.
Parada modei la naționala Franței! Cum s-au prezentat starurile
Este deja ceva obișnuit ca în momentul în care se reunește naționala Franței la Clairefontaine jucătorii să defileze în ținute scumpe care atrag toate privirile.
Joules Kounde a ieșit din nou în evidență, dar nici staruri precum Mbappe, Ekitike, Theo Hernandez și Nkunku.