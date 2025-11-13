GALERIE FOTO Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co

Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe Co Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Starurile naționalei Franței a „defilat” înaintea meciurilor din preliminarii.

TAGS:
kylian mbappeekitikenationala franteiKanteCherki
Din articol

Naționala Franței s-a reunit pentru ultimele două partide din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Elevii lui Didier Deschamps vor juca împotriva Ucrainei, joi, de la 21:45, și a Azerbaijanului, duminică, de la 19:00.

Parada modei la naționala Franței! Cum s-au prezentat starurile

Este deja ceva obișnuit ca în momentul în care se reunește naționala Franței la Clairefontaine jucătorii să defileze în ținute scumpe care atrag toate privirile.

Joules Kounde a ieșit din nou în evidență, dar nici staruri precum Mbappe, Ekitike, Theo Hernandez și Nkunku.

  • Mbappe 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lotul Naționalei Franței

  • Portarii: Mike Maignan, Brice Samba și Lucas Chevalier
  • Apărători: William Saliba, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto
  • Mijlocași: Eduardo Camavinga, Manu Koné, Khéphren Thuram, N'Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery
  • Atacanți: Kylian Mbappé, Jean-Philippe Mateta, Christopher Nkunku, Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Hugo Ekitike, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Explozie urmată de incendiu, &icirc;ntr-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Kylian Mbappe recunoaște valoarea unui fotbalist din Premier League: &rdquo;Talent rar! Are un dar&rdquo;
Kylian Mbappe recunoaște valoarea unui fotbalist din Premier League: ”Talent rar! Are un dar”
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Kylian Mbappe: &rdquo;Unul dintre cei mai buni din lume &icirc;n acest sezon&rdquo;
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Kylian Mbappe: ”Unul dintre cei mai buni din lume în acest sezon”
Momente de teroare trăite de Kylian Mbappe &icirc;n Franța: &bdquo;Mi-a fost frică, era aproape de casa mea!&rdquo;
Momente de teroare trăite de Kylian Mbappe în Franța: „Mi-a fost frică, era aproape de casa mea!”
ULTIMELE STIRI
Nume surprinzător la centrul partidei Bosnia - Rom&acirc;nia! A st&acirc;rnit controverse &icirc;n Manchester City - Liverpool
Nume surprinzător la centrul partidei Bosnia - România! A stârnit controverse în Manchester City - Liverpool
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima &rdquo;victimă&rdquo;
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima ”victimă”
Franța - Ucraina, de la 21:45. Echipele probabile + cine conduce &icirc;n duelul Deschamps vs Rebrov? Analiza și pariul lui Dan Chilom
Franța - Ucraina, de la 21:45. Echipele probabile + cine conduce în duelul Deschamps vs Rebrov? Analiza și pariul lui Dan Chilom
Emiratele Arabe Unite - Irak, &icirc;ncă o șansă pentru Cosmin Olăroiu la calificarea la CM 2026!
Emiratele Arabe Unite - Irak, încă o șansă pentru Cosmin Olăroiu la calificarea la CM 2026!
Decizie oficială astăzi cu privire la Iuliana Demetrescu după meciul cu c&acirc;ntec Dinamo - FK Csikszereda!
Decizie oficială astăzi cu privire la Iuliana Demetrescu după meciul cu cântec Dinamo - FK Csikszereda!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro



Recomandarile redactiei
Nume surprinzător la centrul partidei Bosnia - Rom&acirc;nia! A st&acirc;rnit controverse &icirc;n Manchester City - Liverpool
Nume surprinzător la centrul partidei Bosnia - România! A stârnit controverse în Manchester City - Liverpool
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima &rdquo;victimă&rdquo;
Fotbaliștii lui Dinamo convocați la naționale cad pe capete! Ultima ”victimă”
Decizie oficială astăzi cu privire la Iuliana Demetrescu după meciul cu c&acirc;ntec Dinamo - FK Csikszereda!
Decizie oficială astăzi cu privire la Iuliana Demetrescu după meciul cu cântec Dinamo - FK Csikszereda!
Jordan Chiles nu a uitat de scandalul cu Ana Bărbosu! &bdquo;N-au vrut să vadă trei femei frumoase, de culoare, pe podium&rdquo;
Jordan Chiles nu a uitat de scandalul cu Ana Bărbosu! „N-au vrut să vadă trei femei frumoase, de culoare, pe podium”
Scor horror &icirc;n Italia - Moldova din preliminarii! Selecționerul de peste Prut este un cunoscut antrenor rom&acirc;n
Scor horror în Italia - Moldova din preliminarii! Selecționerul de peste Prut este un cunoscut antrenor român
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Nu mai ești &icirc;n Ligue 1, Kylian! Mbappe, făcut praf după debutul &icirc;n La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
Opțiune de ne&icirc;nțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat &icirc;n Iran
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Selecționerul Franței, OUT! Decizia, venită după ultima finală pierdută, a fost luată &rdquo;din motive personale&rdquo;
Selecționerul Franței, OUT! Decizia, venită după ultima finală pierdută, a fost luată ”din motive personale”
Cum e posibil!? Chelsea &icirc;l lasă să plece pe Kante: posibila destinație și suma plătită&nbsp;
Cum e posibil!? Chelsea îl lasă să plece pe Kante: posibila destinație și suma plătită 
Presedintele Frantei si-ar dori ca N Golo Kante sa castige Balonul de Aur! Ce spune Macron despre Kylian Mbappe
Presedintele Frantei si-ar dori ca N'Golo Kante sa castige Balonul de Aur! Ce spune Macron despre Kylian Mbappe
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!