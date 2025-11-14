Vicecampioana mondială Franţa s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce a surclasat Ucraina cu scorul de 4-0, joi seara, la Paris, într-un meci din Grupa D a preliminariilor europene.

Kylian Mbappe (55 - din penalty și 83), Michael Olise (76) şi Hugo Ekitike (88) au semnat golurile care au parafat calificarea ''Les Bleus''.

Echipa pregătită de Didier Deschamps are şase puncte avans faţă de următoarele clasate (Islanda şi Ucraina), înaintea ultimei etape a preliminariilor.

