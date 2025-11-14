Vicecampioana mondială Franţa s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce a surclasat Ucraina cu scorul de 4-0, joi seara, la Paris, într-un meci din Grupa D a preliminariilor europene.
Kylian Mbappe (55 - din penalty și 83), Michael Olise (76) şi Hugo Ekitike (88) au semnat golurile care au parafat calificarea ''Les Bleus''.
Echipa pregătită de Didier Deschamps are şase puncte avans faţă de următoarele clasate (Islanda şi Ucraina), înaintea ultimei etape a preliminariilor.
Rezultatele, marcatorii și clasamentul din Grupa D
Azerbaidjan - Islanda 0-2
Au marcat: Albert Gudmundsson 20, Sverrir Ingi Ingason 39.
Franţa - Ucraina 4-0
Au marcat: Kylian Mbappe 55 - penalty, 83, Michael Olise 76, Hugo Ekitike 88.
Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Franţa 5 4 1 0 13-3 13
2 Islanda 5 2 1 2 13-9 7
3 Ucraina 5 2 1 2 8-11 7
4 Azerbaidjan 5 0 1 4 2-13 1
29 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Știm deja 29 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final al World Cup 2026!
Țările-gazdă:
SUA
Mexic
Canada
CONMEBOL (America de Sud):
Argentina
Brazilia
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Columbia
CAF (Africa):
Maroc
Tunisia
Egipt
Algeria
Ghana
Capul Verde DEBUTANTĂ
Africa de Sud
Senegal
Cote d'Ivoire
AFC (Asia):
Japonia
Iran
Uzbekistan DEBUTANTĂ
Coreea de Sud
Iordania DEBUTANTĂ
Australia
Qatar
Arabia Saudită
OFC (Oceania):
Noua Zeelandă
UEFA (Europa):
Anglia
Franța