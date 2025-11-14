VIDEO Franța lui Kylian Mbappe s-a calificat la CM 2026 după spectacolul cu Ucraina! Lista cu cele 29 naționale deja calificate

Franța lui Kylian Mbappe s-a calificat la CM 2026 după spectacolul cu Ucraina! Lista cu cele 29 naționale deja calificate CM 2026
Francezii nu au avut probleme cu o națională ucraineană aflată în derivă.

FrantaCM 2026Didier DeschampsUcrainakylian mbappe
Vicecampioana mondială Franţa s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce a surclasat Ucraina cu scorul de 4-0, joi seara, la Paris, într-un meci din Grupa D a preliminariilor europene.

Kylian Mbappe (55 - din penalty și 83), Michael Olise (76) şi Hugo Ekitike (88) au semnat golurile care au parafat calificarea ''Les Bleus''.

Echipa pregătită de Didier Deschamps are şase puncte avans faţă de următoarele clasate (Islanda şi Ucraina), înaintea ultimei etape a preliminariilor.

Rezultatele, marcatorii și clasamentul din Grupa D

Azerbaidjan - Islanda 0-2

Au marcat: Albert Gudmundsson 20, Sverrir Ingi Ingason 39.

Franţa - Ucraina 4-0

Au marcat: Kylian Mbappe 55 - penalty, 83, Michael Olise 76, Hugo Ekitike 88.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Franţa 5 4 1 0 13-3 13

2 Islanda 5 2 1 2 13-9 7

3 Ucraina 5 2 1 2 8-11 7

4 Azerbaidjan 5 0 1 4 2-13 1

29 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final

Știm deja 29 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final al World Cup 2026!

Țările-gazdă: 

SUA

Mexic

Canada

CONMEBOL (America de Sud): 

Argentina

Brazilia

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Columbia

CAF (Africa):

Maroc

Tunisia

Egipt

Algeria

Ghana

Capul Verde DEBUTANTĂ

Africa de Sud

Senegal

Cote d'Ivoire

AFC (Asia):

Japonia

Iran

Uzbekistan DEBUTANTĂ

Coreea de Sud

Iordania DEBUTANTĂ

Australia

Qatar

Arabia Saudită

OFC (Oceania): 

Noua Zeelandă

UEFA (Europa): 

Anglia

Franța

