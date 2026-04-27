Belgienii de la Westerlo plănuiesc schimbări majore pentru sezonul următor, iar Alexandru Dobre a devenit o țintă principală. Potrivit publicației Footnews, „Westerlo se pregătește de o perioadă de transferuri de vară foarte încărcată”. Pe lista de achiziții se află și jucătorul giuleștenilor, care a atras atenția cluburilor din străinătate după evoluțiile din campionatul intern.

În acest sezon, Alexandru Dobre a înscris 17 goluri și a oferit o pasă decisivă în cele 39 de meciuri disputate pentru Rapid. Jurnaliștii belgieni au subliniat că interesul pentru fotbalistul de 27 de ani are baze solide, având în vedere trecutul său la Bournemouth, club al cărui proprietar se va asocia în curând cu Westerlo. „Nu este o întâmplare că Dobre se află în vizorul clubului”, au scris jurnaliștii belgieni.

După ce a mai evoluat pentru Dijon și Famalicao, fotbalistul cu șase selecții la echipa națională a României ar putea face un nou pas în carieră. Sursa citată a subliniat importanța transferului pentru formația din Jupiler Pro League: „Acest jucător ar putea reprezenta o oportunitate excelentă pentru Westerlo”.