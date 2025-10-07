Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Mihnea Rădulescu, a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior de la nivelul genunchiului stâng, a anunţat clubul oltean.

Mihnea va fi operat miercuri la clinica Villa Stuart din Roma de către profesorul Pier Paolo Mariani, cel care l-a operat și pe Luis Paradela, un alt fotbalist al ”oltenilor”.

El s-a accidentat în debutul meciului cu FCSB, de duminică, din Superliga, 1-0 pe Arena Națională pentru campioana en-titre.

Mihnea Rădulescu, sezon compromis



Mihnea Rădulescu era convocat la naţionala U21, dar a fost înlocuit de rapidistul Rareş Pop.

Dată fiind gravitatea accidentării, actualul sezon este practic compromis pentru Rădulescu.

În cel mai optimist scenariu, tânprul fotbalist ar putea reveni pe finalul play-off-ului.

