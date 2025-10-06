Campion mondial în 2006 şi fost selecţioner al Chinei, Cannavaro a fost numit luni pe banca tehnică a primei reprezentative a Uzbekistanului, calificată la Cupa Mondială din 2026

Fabio Cannavaro a devenit selecționerul Uzbekistanului

”Un expert renumit, unul dintre cei mai buni fundași ai generației sale, cu 3 prezențe la Campionatele Mondiale, unde a câștigat trofeul în 2006.

Tehnicianul italian va conduce pregătirea echipei noastre pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic”, se arată în comunicatul Federației de Fotbal din Uzbekistan.

Cannavaro, născut la Napoli, în vârstă de 52 de ani, fost fundaş central la Napoli, Parma, Inter Milano, Juventus Torino şi Real Madrid, considerat unul dintre cei mai buni fundaşi din istoria fotbalului, a antrenat anterior echipe precum Guangzhou Evergrande (2014-2015), Al Nassr (2015-2016), Tianjin Quanjian (2016-2017), Guangzhou Evergrande (2017-2019), naţionala Chinei (2019), Benevento (2022-2023), Udinese (2024) şi Dinamo Zagreb (2024-2025).

Cannavaro s-a retras în 2011 şi a început cariera de antrenor în 2013. În aprilie, el a fost demis de conducerea clubului croat Dinamo Zagreb, la doar patru luni de la sosirea sa, bilanţul său fiind în zece meciuri, de cinci victorii, două egaluri şi trei înfrângeri.

Cannavaro a câştigat Balonul de Aur în 2006.

AGERPRES

