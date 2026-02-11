Danezul a rezistat 38 de meciuri pe banca londonezilor și a înregistrat o medie de 1,29 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Tottenham s-a ”săturat” de Frank după ultimul eșec. Spurs a primit vizita lui Newcastle în etapa #26, marți seară, și a pierdut cu 2-1.

Trei nume surprinzătoare pe lista înlocuitorilor lui Thomas Frank la Tottenham. Anunțul englezilor

Publicația britanică The Telegraph a scris un articol în care a evidențiat trei posibili înlocuitori pentru Thomas Frank la Tottenham Hotspur.

Astfel, sursa anterior menționată a remarcat că Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino și Robbie Keane sunt cele trei nume de pe lista conducerii londoneze.

De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj, s-a despărțit marți de Olympique Marseille, la trei zile după înfrângerea usturătoare cu Paris Saint-Germain, scor 0-3.

Pochettino e selecționerul Statelor Unite ale Americii și se pregătește de Campionatul Mondial din 2026, organizat în SUA, Mexic și Canada. El a mai stat pe banca lui Tottenham și în trecut și are o finală de UEFA Champions League pierdută cu londonezii (0-2 vs. Liverpool, 2018).

Irlandezul Keane o antrenează pe Ferencvaros din iarna lui 2025.

Rămâne de văzut cine îi va lua locul în cele din urmă lui Thomas Frank. Ce-i drept, Tottenham trebuie să se grăbească, mai ales că sezonul curge și primăvara europeană se apropie, unde echipa e angrenată în optimile UEFA Champions League.