O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

Clasată pe locul 55 în clasamentul WTA de dublu, Kamilla Rakhimova a hotărât să renunțe la cetățenia rusă și va reprezenta Uzbekistanul în circuitul de elită al tenisului feminin.
Număr 112 mondial în proba individuală, Rakhimova a fost primită cu brațele deschise de uzbeci.
Uzbecii, încântați de jucătoarea care li se alătură
„Venirea Kamillei Rakhimova în echipa națională a Uzbekistanului este un eveniment de însemnătate istorică.
A demonstrat deja că e o jucătoare puternică, capabilă să se lupte de la egal la egal cu marile jucătoare ale lumii. Suntem încântați să o primim în echipa noastră și încrezători că va reuși mari victorii și noi recorduri sub steagul Uzbekistanului,” a declarat secretarul general al Federației Uzbece de Tenis, Sador Kamilov, potrivit UbiTennis.
Rușii nu o văd ca pe o trădare
„Nu e vorba despre o trădare, ci despre dorința de a juca. Rămâne rusoaică, dar își schimbă cetățenia sportivă. Aceste mutări au loc în vederea următoarelor Jocuri Olimpice,” crede Shamil Tarpischev, președintele Federației Ruse de Tenis.
„Rakhimova nu ar fi avut loc în echipa noastră națională. Poate că va avea în echipa Uzbekistanului, dar nimic nu îi este garantat. Ca să te califici la Olimpiadă, ar trebui să fii în top 60 sau top 70,” a adăugat Tarpischev.
Kasatkina, fost număr 8 WTA, reprezintă Australia
Daria Kasatkina este cea mai cunoscută jucătoare de tenis care a renunțat la cetățenia rusă și a ales să reprezinte Australia, în tenis.
Maria Timofeeva a ales, la fel ca Kamilla Rakhimova, Uzbekistanul, pe când tenismenul Alexander Shevchenko a decis să reprezinte Kazahstanul.