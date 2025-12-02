O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daria Kasatkina a început o tendință care se conturează tot mai clar în circuitul WTA.

TAGS:
Tenis WTAKamilla RakhimovaUzbekistanFederatia Rusacetatenie
Din articol

Clasată pe locul 55 în clasamentul WTA de dublu, Kamilla Rakhimova a hotărât să renunțe la cetățenia rusă și va reprezenta Uzbekistanul în circuitul de elită al tenisului feminin.

Număr 112 mondial în proba individuală, Rakhimova a fost primită cu brațele deschise de uzbeci.

Uzbecii, încântați de jucătoarea care li se alătură

„Venirea Kamillei Rakhimova în echipa națională a Uzbekistanului este un eveniment de însemnătate istorică.

A demonstrat deja că e o jucătoare puternică, capabilă să se lupte de la egal la egal cu marile jucătoare ale lumii. Suntem încântați să o primim în echipa noastră și încrezători că va reuși mari victorii și noi recorduri sub steagul Uzbekistanului,” a declarat secretarul general al Federației Uzbece de Tenis, Sador Kamilov, potrivit UbiTennis.

Daria Kasatkina

  • Daria kasatkina si natalia 12
×
US Open 2024 | Ce a fost asta? Cum a celebrat rusoaica Daria Kasatkina victoria din meciul cu Jaqueline Cristian
US Open 2024 | Ce a fost asta? Cum a celebrat rusoaica Daria Kasatkina victoria din meciul cu Jaqueline Cristian
US Open 2024 | Ce a fost asta? Cum a celebrat rusoaica Daria Kasatkina victoria din meciul cu Jaqueline Cristian
US Open 2024 | Ce a fost asta? Cum a celebrat rusoaica Daria Kasatkina victoria din meciul cu Jaqueline Cristian
US Open 2024 | Ce a fost asta? Cum a celebrat rusoaica Daria Kasatkina victoria din meciul cu Jaqueline Cristian
US Open 2024 | Ce a fost asta? Cum a celebrat rusoaica Daria Kasatkina victoria din meciul cu Jaqueline Cristian
US Open 2024 | Ce a fost asta? Cum a celebrat rusoaica Daria Kasatkina victoria din meciul cu Jaqueline Cristian
US Open 2024 | Ce a fost asta? Cum a celebrat rusoaica Daria Kasatkina victoria din meciul cu Jaqueline Cristian
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rușii nu o văd ca pe o trădare

„Nu e vorba despre o trădare, ci despre dorința de a juca. Rămâne rusoaică, dar își schimbă cetățenia sportivă. Aceste mutări au loc în vederea următoarelor Jocuri Olimpice,” crede Shamil Tarpischev, președintele Federației Ruse de Tenis.

„Rakhimova nu ar fi avut loc în echipa noastră națională. Poate că va avea în echipa Uzbekistanului, dar nimic nu îi este garantat. Ca să te califici la Olimpiadă, ar trebui să fii în top 60 sau top 70,” a adăugat Tarpischev.

Kasatkina, fost număr 8 WTA, reprezintă Australia

Daria Kasatkina este cea mai cunoscută jucătoare de tenis care a renunțat la cetățenia rusă și a ales să reprezinte Australia, în tenis.

Maria Timofeeva a ales, la fel ca Kamilla Rakhimova, Uzbekistanul, pe când tenismenul Alexander Shevchenko a decis să reprezinte Kazahstanul.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria, &bdquo;finala&ldquo; noastră la Mondiale, &icirc;n prime-time: s-a anunțat ora meciului
România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei &icirc;n Premier League, Newcastle - Tottenham, &icirc;n direct pe VOYO, de la 22:15
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei în Premier League, Newcastle - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 22:15
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman &icirc;n Qatar: Dragomir a spus tot!
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman în Qatar: Dragomir a spus tot!
Haaland simte miros de s&acirc;nge: Fulham - Manchester City, pe VOYO, de la aceeași oră cu Bournemouth - Everton
Haaland simte miros de sânge: Fulham - Manchester City, pe VOYO, de la aceeași oră cu Bournemouth - Everton
Patru grade Celsius și zero goluri: c&acirc;ți spectatori a str&acirc;ns meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, de Ziua Națională
Patru grade Celsius și zero goluri: câți spectatori a strâns meciul Universitatea Cluj - Universitatea Craiova, de Ziua Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Arabii au luat decizia &icirc;n cazul lui Olăroiu: &bdquo;Gata! Ajunge!&ldquo;

Arabii au luat decizia în cazul lui Olăroiu: „Gata! Ajunge!“

Rom&acirc;nia continuă Mondialul &icirc;n Grupa Principală: programul complet al fetelor

România continuă Mondialul în Grupa Principală: programul complet al fetelor

&bdquo;A fost, pur și simplu, cumplit.&rdquo; &Icirc;n urmă cu 15 ani, Rom&acirc;nia stingea luminile &icirc;n Danemarca, &icirc;n finala mică a Europeanului de handbal feminin

„A fost, pur și simplu, cumplit.” În urmă cu 15 ani, România stingea luminile în Danemarca, în finala mică a Europeanului de handbal feminin

Rotaru pregătește &bdquo;bomba&ldquo; iernii: internaționalul rom&acirc;n care &bdquo;rupe&ldquo; banca, dorit la Craiova

Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova

Ai noștri, ca brazii! Rom&acirc;nia, rezultat istoric de Ziua Națională: suntem vicecampioni mondiali!

Ai noștri, ca brazii! România, rezultat istoric de Ziua Națională: suntem vicecampioni mondiali!



Recomandarile redactiei
Rom&acirc;nia &ndash; Ungaria, &bdquo;finala&ldquo; noastră la Mondiale, &icirc;n prime-time: s-a anunțat ora meciului
România – Ungaria, „finala“ noastră la Mondiale, în prime-time: s-a anunțat ora meciului
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei &icirc;n Premier League, Newcastle - Tottenham, &icirc;n direct pe VOYO, de la 22:15
Echipa lui Drăgușin, deplasare teribilă: meciul zilei în Premier League, Newcastle - Tottenham, în direct pe VOYO, de la 22:15
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman &icirc;n Qatar: Dragomir a spus tot!
Adevărul dureros din spatele prăbușirii lui Coman în Qatar: Dragomir a spus tot!
Magicianul Eric de Oliveira, de la foarfeca &icirc;mpotriva Fiorentinei: &bdquo;Mi-am adus aminte &icirc;n 30 de secunde tot&rdquo;, p&acirc;nă la momentele de groază ale carierei: &bdquo;M-au amenințat că &icirc;mi rup picioarele&rdquo;
Magicianul Eric de Oliveira, de la foarfeca împotriva Fiorentinei: „Mi-am adus aminte în 30 de secunde tot”, până la momentele de groază ale carierei: „M-au amenințat că îmi rup picioarele”
Haaland simte miros de s&acirc;nge: Fulham - Manchester City, pe VOYO, de la aceeași oră cu Bournemouth - Everton
Haaland simte miros de sânge: Fulham - Manchester City, pe VOYO, de la aceeași oră cu Bournemouth - Everton
Alte subiecte de interes
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, &icirc;napoi la antrenamente. C&acirc;nd poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Olăroiu, gest emoționant: mesajul său, viral &icirc;n Emirate, a mobilizat toată țara
Olăroiu, gest emoționant: mesajul său, viral în Emirate, a mobilizat toată țara
Ce urmează pentru Cosmin Olăroiu, numit astăzi selecționer &icirc;n Emirate cu obiectiv calificarea la CM 2026!
Ce urmează pentru Cosmin Olăroiu, numit astăzi selecționer în Emirate cu obiectiv calificarea la CM 2026!
Număr 5 WTA, Kudermetova, sponsorizată de o firmă care finanțează războiul lui Putin, &icirc;n Ucraina
Număr 5 WTA, Kudermetova, sponsorizată de o firmă care finanțează războiul lui Putin, în Ucraina
Englezii boicoteaza Cupa Mondiala! Theresa May: Nu trimitem niciun delegat guvernamental
Englezii boicoteaza Cupa Mondiala! Theresa May: "Nu trimitem niciun delegat guvernamental"
CITESTE SI
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;

stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: &bdquo;Marș la Moscova&rdquo;

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!