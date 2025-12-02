O nouă jucătoare de tenis renunță la cetățenia rusă: ce țară a ales să reprezinte

Clasată pe locul 55 în clasamentul WTA de dublu, Kamilla Rakhimova a hotărât să renunțe la cetățenia rusă și va reprezenta Uzbekistanul în circuitul de elită al tenisului feminin.

Număr 112 mondial în proba individuală, Rakhimova a fost primită cu brațele deschise de uzbeci.

Uzbecii, încântați de jucătoarea care li se alătură

„Venirea Kamillei Rakhimova în echipa națională a Uzbekistanului este un eveniment de însemnătate istorică.

A demonstrat deja că e o jucătoare puternică, capabilă să se lupte de la egal la egal cu marile jucătoare ale lumii. Suntem încântați să o primim în echipa noastră și încrezători că va reuși mari victorii și noi recorduri sub steagul Uzbekistanului,” a declarat secretarul general al Federației Uzbece de Tenis, Sador Kamilov, potrivit UbiTennis.