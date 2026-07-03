Croația a condus din minutul 53, după golul lui Ivan Perisic, iar până la final a avut două goluri anulate după intervenția VAR, inclusiv unul în minutul 90+13, după un ofsaid activat în urma unei atingeri "invizibile", detectată doar de senzorii din minge. Portugalia s-a calificat după golurile lui Cristiano Ronaldo (68' - penalty) și Goncalo Ramos (90+4').

Gestul lui Cristiano Ronaldo la un an de la moarata lui Diego Jota

Diogo Jota a decedat pe 3 iulie 2025, într-un accident de mașină. Fostul fotbalist al lui Liverpool se afla la volanul unui Lamborghini, iar din cauza unei roți distruse automobilul a părăsit carosabilul și s-a făcut bucăți. Diogo Jota și fratele său Andre au murit pe loc.

La un an de la tragicul accident, naționala Portugaliei l-a omagiat pe fostul fotbalist și au adus un tricou cu numărul său pe spate. Tricou pe care ulterior l-a purtat Cristiano Ronaldo, unul dintre bunii prieteni ai lui Jota.