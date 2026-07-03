Croația a condus din minutul 53, după golul lui Ivan Perisic, iar până la final a avut două goluri anulate după intervenția VAR, inclusiv unul în minutul 90+13, după un ofsaid activat în urma unei atingeri "invizibile", detectată doar de senzorii din minge. Portugalia s-a calificat după golurile lui Cristiano Ronaldo (68' - penalty) și Goncalo Ramos (90+4').
Gestul lui Cristiano Ronaldo la un an de la moarata lui Diego Jota
Diogo Jota a decedat pe 3 iulie 2025, într-un accident de mașină. Fostul fotbalist al lui Liverpool se afla la volanul unui Lamborghini, iar din cauza unei roți distruse automobilul a părăsit carosabilul și s-a făcut bucăți. Diogo Jota și fratele său Andre au murit pe loc.
La un an de la tragicul accident, naționala Portugaliei l-a omagiat pe fostul fotbalist și au adus un tricou cu numărul său pe spate. Tricou pe care ulterior l-a purtat Cristiano Ronaldo, unul dintre bunii prieteni ai lui Jota.
Starul lui Al-Nassr a vorbit la finalul meciului cu Croația despre semnificația acestui omagiu la un an de la decesul lui Diogo Jota.
„Diogo Jota este acum acolo sus, în ceruri, luminându-ne drumul.
Este un moment cu totul special.
Am simțit cu toții că a fost alături de noi și, de aceea, a existat un singur lucru care a contat: să câștigăm meciul, pentru a-i aduce cel mai frumos omagiu posibil.”, a spus Cristiano Ronaldo.
Părinții lui Diogo Jota erau prezenți pe stadion
„Şi, în plus, a fost Croaţia, ultimul adversar împotriva căruia Diogo a marcat în naţională. Acest meci are o semnificaţie deosebită şi cred că este o victorie meritată.”
Un portret în alb-negru al fostului atacant al echipei Liverpool fusese difuzat pe 17 iunie pe ecranul gigant din stadionul din Houston, înainte de debutul Portugaliei la acest turneu final.
Părinţii lui Diogo Jota erau prezenţi în acea zi în stadion, la invitaţia Federaţiei Portugheze, pentru acest meci împotriva Republicii Democratice Congo.