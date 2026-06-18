Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”

Englezii au punctat prin Kane (12'p, 42'), Bellingham (47') și Rashford (85'), în timp ce croații au înscris prin Baturina (36') și Musa (45+5').

Anglia s-a impus în fața Croației, scor 4-2 , în prima rundă din Grupa L de la Campionatul Mondial.

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Zlatko Dalic a vorbit despre greșelile pe care le-au făcut fotbaliștii croați, care au primit patru goluri.

Selecționerul Croației a prevenit că meciurile care urmează cu Panama și Ghana nu vor fi mai ușoare decât cel jucat cu selecționata lui Thomas Tuchel.

„Ne-am pregătit pentru asta, dar nu am arătat nimic din ce am exersat. La al doilea gol, jucătorul stă singur și marchează cu capul. A fost catastrofal. Ghana și Panama ne vor amenința la fel prin asta și trebuie să remediem situația.

Am spus că primul meci este cel mai dificil, cu cel mai puternic adversar. Nu este ușor să pierzi la început, pentru că asta poate influența parcursul campionatului.

Trebuie să ne pregătim pentru următoarele două meciuri, care vor fi mult mai importante pentru noi. Nu mai avem dreptul la greșeală. Nu aș spune că a fost rău din partea noastră, dar am fost pedepsiți pentru greșeli”, a spus selecţionerul Croaţiei, citat de sportal.blic.rs.

Pentru Croația urmează meciul cu Panama miercuri, de la ora 02:00, în timp ce Anglia o va întâlni pe Ghana marți, de la ora 23:00.