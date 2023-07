Fostul selecţioner al Croaţiei, Slaven Bilic, a ajuns în campionatul Arabiei Saudite, semnând cu Al-Fateh, a anunţat, sâmbătă, clubul saudit.

Tehnicianul în vârstă de 54 de ani este cea mai recentă figură din fotbal care s-a alăturat campionatului saudit, după numirea lui Steven Gerrard pe banca lui Al-Ettifaq la începutul acestei săptămâni.

Antrenor al echipei naţionale a Croaţiei între 2006 şi 2012, Slaven Bilic a avut deja o primă experienţă de antrenor în Arabia Saudită, la clubul Al-Ittihad, în sezonul 2018-2019.

El a fost demis după ce a obţinut doar 6 victorii în cele 20 de meciuri pe care le-a disputat la conducere, scrie news.ro.

De-a lungul carierei sale de jucător, Bilic a evoluat la Karlsruhe, West Ham sau Everton și a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial din 1998 cu naționala Croației, iar ca antrenor le-a pregătit pe West Ham, West Bromwich Albion sau Watford, printre altele.

