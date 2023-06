Fostul internațional Serghei Rebrov, care și-a făcut un nume ca atacant la Dinamo Kiev, de unde s-a transferat la Tottenham, a fost desemnat astăzi selecționerul Ucrainei, deși contracandidatul Slaven Bilic și-a arătat disponibilitatea de a antrena gratis reprezentativa ex-sovietică.

Rebrov o pregătise ultima dată pe Al-Ain din Emiratele Arabe Unite, de unde a fost demis săptămâna trecută, și îl înlocuiește astfel în funcția de selecționer pe Ruslan Rotan.

Fost atacant la Șahtior Donețk, Dinamo Kiev, Tottenham Hotspur, Fenerbahce Istanbul sau West Ham United, Rebrov a devenit antrenor în 2009.

Le-a pregătit ca principal, pe rând, pe Dinamo Kiev, Al-Ahli, Ferencvaros Budapesta și Al-Ain, câștigând ca tehnician 10 trofee în total.

Antrenorul Rebrov a devenit campion al Ucrainei (2015, 2016), al Ungariei (2019, 2020, 2021) și al Emiratelor Arabe Unite (2022).

