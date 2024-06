Selecționerul Croației a răbufnit după meciul cu Italia și a făcut praf arbitrajul: ”Par ridicol! Nimeni nu mă ascultă!”

Croații se mai pot califica în ”optimi” doar de pe locul trei, dar ca acest lucru să se întâmple, echipa lui Luka Modric trebuie să fie ajutată de jocul rezultatelor.

Zlatko Dalic: ”Arbitrul a influențat jocul, nu știu cum s-a gândit să dea opt minute de prelungiri!”

După o primă repriză încheiată la egalitate, croații au deschis scorul chiar prin mijlocașul lui Real Madrid, care l-a executat pe Gianluigi Donnarumma cu un șut din apropierea porții, la doar un minut după ce italianul îi apărase un penalty.

Croații au rezistat până pe final de meci, dar centralul olandez Danny Makkelie a dictat opt minute de prelungiri, iar italienii au reușit să restabilească egalitatea prin Mattia Zaccagni în minutul 90+8.

La finalul meciului, selecționerul croat Zlatko Dalic a răbufnit și a criticat dur decizia arbitrului de a acorda opt minute suplimentare. Totodată, tehnicianul a transmis că, în opinia sa, naționalele precum Franța, Germania, Spania sau Italia sunt favorizate de FIFA și UEFA.

”Îi felicit pe jucători, au făcut un meci bun, au avut ambiție și dorința de a câștiga. Au fost buni. Planul nostru a fost să controlăm jocul în prima parte și să nu le dăm șanse adversarilor. Am reușit să facem acest lucru. În a doua repriză, ne-am asumat niște riscuri și am fost răsplătiți. Am vrut să avem un avantaj controlând jocul. Din păcate, am fost penalizați în minutul 90+8.

Arbitrul a influențat cu siguranță jocul. Nu știu cum s-a gândit să dea opt minute de prelungiri. Vorbeam despre felul în care se comportă UEFA și FIFA de cinci ani încoace, dar nimeni nu mă ascultă, par ridicol.

Toți suntem mici pentru ei, orice spun, spun degeaba. Nu pot fi opt minute de prelungiri, ce faulturi au fost, ce întreruperi au fost ca să dai opt minute? Totuși, nu îmi voi găsi alibiuri în deciziile arbitrilor. Am avut toul în mâinile noastre împotriva Albaniei, acum la fel. Am avut două penalty-uri, le-am ratat. Dar îmi pare rău și mă doare că nu suntem respectați. Am jucat la ora 15. Italia, Franța, Germania au jucat la acea oră? Noi am jucat! Acesta nu este turneul nostru”, a spus Zlatko Dalic la finalul meciului.

VIDEO Rezumatul meciului Croația – Italia 1-1