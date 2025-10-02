Olăroiu, în fața unui moment istoric: doar un singur om a mai reușit așa ceva, în Emirate

Pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani) numărătoarea inversă a început cu naționala Emiratelor! Pentru că, în mai puțin de zece zile, reprezentativa arabă va ataca a doua ei calificare la un Mondial.
Aflată în grupa A, alături de Qatar și Oman, naționala Emiratelor are o șansă istorică: prezența la sărbătoarea fotbalului mondial după o așteptare de 36 de ani. Precedenta performanță de acest nivel a fost obținută cu brazilianul Carlos Alberto Parreira pe bancă. Acum, românul Cosmin Olăroiu își poate câștiga locul în istoria fotbalului din Emirate, dacă va duce naționala la CM 2026.
Totul se va decide, în decurs de 6 zile, la Doha, oraș care va găzdui meciurile din grupa A, după următorul program:
*8 octombrie: Qatar – Oman
*11 octombrie: Emirate – Oman
*14 octombrie: Qatar – Emirate
După aceste partide, ocupanta locului 1 va merge la Mondiale, în timp ce ocupanta locului 2 va avansa în etapa a 5-a a preliminariilor asiatice. Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania și Australia au obținut deja biletele pentru CM 2026, după faza anterioară a preliminariilor.
Rivalii lui Olăroiu, doi foști antrenori ai Realului
Aparent, cele trei naționale din grupa A sunt de același nivel. Tradiția lor fotbalistică e încă o confirmare, în acest sens. Qatar și Emirate au mai fost la câte un Mondial până acum. Cu precizarea că naționala Qatar-ului a evoluat, la CM 2022, în calitate de gazda întrecerii. Emirate, în schimb, a fost la Mondialul din 1990, în Italia, după ce a trecut de preliminarii. Oman n-are nicio prezență la turneu final.
Rivalele din grupa A mai au ceva în comun. Toate cele trei naționale au pe bancă selecționeri care au fost numiți de curând în funcție.
Rivalii lui Oli sunt spaniolul Julen Lopetegui (foto sus, Qatar) și portughezul Carlos Queiroz (Oman). Amândoi au fost, la Real Madrid, în trecut. Și, la fel ca Olăroiu, au doar câteva meciuri la naționalele lor de acum, de când au fost numiți în funcție.
Doar Queiroz a mai fost la Mondiale
Dintre cei trei selecționeri din grupa A doar portughezul Carlos Queiroz (foto, sus) știe ce înseamnă o calificare la Mondiale. Pentru că veteranul de 72 de ani a fost la cinci turnee finale cu Africa de Sud (2002), Portugalia (2010) și Iran (2014, 2018, 2022).
Julen Lopetegui, în schimb, a calificat Spania pentru CM 2018 însă, în mod șocant, a fost demis din funcție fix înainte de primul meci al ibericilor la turneul final din Rusia.