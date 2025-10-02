Olăroiu, în fața unui moment istoric: doar un singur om a mai reușit așa ceva, în Emirate

Olăroiu, &icirc;n fața unui moment istoric: doar un singur om a mai reușit așa ceva, &icirc;n Emirate CM 2026
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Primul selecționer român al Emiratelor e la 9 zile distanță de începutul unei aventuri care îl poate propulsa la un nivel la care n-a mai fost niciodată.

TAGS:
Cosmin OlaroiuEmiratele Arabe UniteJulen LopeteguiCarlos Queiroz
Din articol

Pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani) numărătoarea inversă a început cu naționala Emiratelor! Pentru că, în mai puțin de zece zile, reprezentativa arabă va ataca a doua ei calificare la un Mondial.

Aflată în grupa A, alături de Qatar și Oman, naționala Emiratelor are o șansă istorică: prezența la sărbătoarea fotbalului mondial după o așteptare de 36 de ani. Precedenta performanță de acest nivel a fost obținută cu brazilianul Carlos Alberto Parreira pe bancă. Acum, românul Cosmin Olăroiu își poate câștiga locul în istoria fotbalului din Emirate, dacă va duce naționala la CM 2026.

Totul se va decide, în decurs de 6 zile, la Doha, oraș care va găzdui meciurile din grupa A, după următorul program: 

*8 octombrie: Qatar – Oman

*11 octombrie: Emirate – Oman

*14 octombrie: Qatar – Emirate

După aceste partide, ocupanta locului 1 va merge la Mondiale, în timp ce ocupanta locului 2 va avansa în etapa a 5-a a preliminariilor asiatice. Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania și Australia au obținut deja biletele pentru CM 2026, după faza anterioară a preliminariilor.

Rivalii lui Olăroiu, doi foști antrenori ai Realului

Aparent, cele trei naționale din grupa A sunt de același nivel. Tradiția lor fotbalistică e încă o confirmare, în acest sens. Qatar și Emirate au mai fost la câte un Mondial până acum. Cu precizarea că naționala Qatar-ului a evoluat, la CM 2022, în calitate de gazda întrecerii. Emirate, în schimb, a fost la Mondialul din 1990, în Italia, după ce a trecut de preliminarii. Oman n-are nicio prezență la turneu final.

Rivalele din grupa A mai au ceva în comun. Toate cele trei naționale au pe bancă selecționeri care au fost numiți de curând în funcție.

Rivalii lui Oli sunt spaniolul Julen Lopetegui (foto sus, Qatar) și portughezul Carlos Queiroz (Oman). Amândoi au fost, la Real Madrid, în trecut. Și, la fel ca Olăroiu, au doar câteva meciuri la naționalele lor de acum, de când au fost numiți în funcție.

Doar Queiroz a mai fost la Mondiale

Dintre cei trei selecționeri din grupa A doar portughezul Carlos Queiroz (foto, sus) știe ce înseamnă o calificare la Mondiale. Pentru că veteranul de 72 de ani a fost la cinci turnee finale cu Africa de Sud (2002), Portugalia (2010) și Iran (2014, 2018, 2022).

Julen Lopetegui, în schimb, a calificat Spania pentru CM 2018 însă, în mod șocant, a fost demis din funcție fix înainte de primul meci al ibericilor la turneul final din Rusia.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
Vremea se schimbă radical &icirc;n Rom&acirc;nia. Furtuni violente &icirc;n București. Zonele unde va fi viscol
ARTICOLE PE SUBIECT
Arabii fac tot ce le cere Olăroiu: &bdquo;Gata! Oprim tot&ldquo;
Arabii fac tot ce le cere Olăroiu: „Gata! Oprim tot“
Olăroiu și soția sa, fotografiați la un eveniment istoric: &bdquo;Evadarea lui Oli!&ldquo;
Olăroiu și soția sa, fotografiați la un eveniment istoric: „Evadarea lui Oli!“
Olăroiu le-a povestit arabilor ce n-a spus niciodată &icirc;n țară: &bdquo;Așa e la noi &icirc;n casă!&ldquo;
Olăroiu le-a povestit arabilor ce n-a spus niciodată în țară: „Așa e la noi în casă!“
ULTIMELE STIRI
FCSB &ndash; Young Boys se joacă pe bani mulți: sumele puse &icirc;n joc, imense!
FCSB – Young Boys se joacă pe bani mulți: sumele puse în joc, imense!
Gabi Balint a răbufnit după ce VAR-ul a anulat golul lui PSV, &icirc;n care Dennis Man a fost magistral: &rdquo;Nu e normal așa ceva&rdquo;
Gabi Balint a răbufnit după ce VAR-ul a anulat golul lui PSV, în care Dennis Man a fost magistral: ”Nu e normal așa ceva”
Atenție, FCSB! Căpitanul a dezvăluit marea slăbiciune a lui Young Boys: &rdquo;Mă &icirc;ngrijorează!&rdquo;
Atenție, FCSB! Căpitanul a dezvăluit marea slăbiciune a lui Young Boys: ”Mă îngrijorează!”
Eduard Ionescu, eliminat &icirc;n optimi la China Smash 2025
Eduard Ionescu, eliminat în optimi la China Smash 2025
Rakow - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 22:00 | Oltenii debutează &icirc;n Conference League
Rakow - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 22:00 | Oltenii debutează în Conference League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de &icirc;ngrijiri

Omul care i-a vandalizat palatul lui Becali zace bătut! A ajuns la IML și are nevoie de 7 zile de îngrijiri

Nu jucați cu Ngezana! Apel disperat după pedeapsa dictată de FIFA

"Nu jucați cu Ngezana!" Apel disperat după pedeapsa dictată de FIFA

Revenire de senzație &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: &rdquo;Asta vrea să facă&rdquo;

Revenire de senzație în fotbalul românesc: ”Asta vrea să facă”

Cum au numit elvețienii Arena Națională, &icirc;nainte de meciul lui Young Boys contra lui FCSB

Cum au numit elvețienii Arena Națională, înainte de meciul lui Young Boys contra lui FCSB

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute &icirc;n Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Ce notă a primit Dennis Man pentru 73 de minute în Bayer Leverkusen - PSV 1-1

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost &icirc;ngenuncheată de PSG: Asta se &icirc;nt&acirc;mplă c&acirc;nd nu poți ține ritmul

Presa din Spania a dat verdictul după ce Barcelona a fost îngenuncheată de PSG: "Asta se întâmplă când nu poți ține ritmul"



Recomandarile redactiei
FCSB &ndash; Young Boys se joacă pe bani mulți: sumele puse &icirc;n joc, imense!
FCSB – Young Boys se joacă pe bani mulți: sumele puse în joc, imense!
Atenție, FCSB! Căpitanul a dezvăluit marea slăbiciune a lui Young Boys: &rdquo;Mă &icirc;ngrijorează!&rdquo;
Atenție, FCSB! Căpitanul a dezvăluit marea slăbiciune a lui Young Boys: ”Mă îngrijorează!”
Gabi Balint a răbufnit după ce VAR-ul a anulat golul lui PSV, &icirc;n care Dennis Man a fost magistral: &rdquo;Nu e normal așa ceva&rdquo;
Gabi Balint a răbufnit după ce VAR-ul a anulat golul lui PSV, în care Dennis Man a fost magistral: ”Nu e normal așa ceva”
Cad capete după FCSB &ndash; Young Boys! Poate fi demis &icirc;n cazul unui eșec: &rdquo;Este sub presiune!&rdquo;
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Reghecampf, disperat: ce le-a spus arabilor pentru a-și salva postul &icirc;n Sudan
Reghecampf, disperat: ce le-a spus arabilor pentru a-și salva postul în Sudan
Alte subiecte de interes
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: Sincer, m-am săturat!
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Surpriză de proporții! Cine e antrenorul dorit de Manchester United, după ce varianta Zidane aproape a căzut&nbsp;
Surpriză de proporții! Cine e antrenorul dorit de Manchester United, după ce varianta Zidane aproape a căzut 
L-a pufnit rasul! :) Cum stau jucatorii Sevillei cu sexul si ce spune Lopetegui despre declaratiile lui Gigi Becali
L-a pufnit rasul! :) Cum stau jucatorii Sevillei cu sexul si ce spune Lopetegui despre declaratiile lui Gigi Becali
CITESTE SI
Vremea se schimbă radical &icirc;n Rom&acirc;nia. Furtuni violente &icirc;n București. Zonele unde va fi viscol

stirileprotv Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!