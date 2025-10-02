Olăroiu, în fața unui moment istoric: doar un singur om a mai reușit așa ceva, în Emirate

Pentru Cosmin Olăroiu (56 de ani) numărătoarea inversă a început cu naționala Emiratelor! Pentru că, în mai puțin de zece zile, reprezentativa arabă va ataca a doua ei calificare la un Mondial.

Aflată în grupa A, alături de Qatar și Oman, naționala Emiratelor are o șansă istorică: prezența la sărbătoarea fotbalului mondial după o așteptare de 36 de ani. Precedenta performanță de acest nivel a fost obținută cu brazilianul Carlos Alberto Parreira pe bancă. Acum, românul Cosmin Olăroiu își poate câștiga locul în istoria fotbalului din Emirate, dacă va duce naționala la CM 2026.

Totul se va decide, în decurs de 6 zile, la Doha, oraș care va găzdui meciurile din grupa A, după următorul program:

*8 octombrie: Qatar – Oman

*11 octombrie: Emirate – Oman

*14 octombrie: Qatar – Emirate

După aceste partide, ocupanta locului 1 va merge la Mondiale, în timp ce ocupanta locului 2 va avansa în etapa a 5-a a preliminariilor asiatice. Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania și Australia au obținut deja biletele pentru CM 2026, după faza anterioară a preliminariilor.

