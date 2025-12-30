Nu a mai suportat! Inaki Williams a făcut praf noul format al competiției: „O prostie”

Athletic Bilbao o va întâlni pe FC Barcelona în semifinalele acestei competiţii, pe 7 ianuarie.

Suporterii nu sunt singurii care se simt nedreptăţiţi de mutarea meciurilor de fotbal. Inaki Williams a spus tot ce gândeşte despre mutarea Supercupei Spaniei la Jeddah, în Arabia Saudită, unde competiţia s-a desfăşurat în ultimii şase ani (cu excepţia anului 2021, când a avut loc în provincia spaniolă Andaluzia).

"Pentru mine, a juca în Arabia Saudită este o prostie. Pentru suporteri, este greu de organizat o deplasare masivă. Acolo, simţi că joci în deplasare", a declarat atacantul cu pentru El Chiringuito TV.

O călătorie în Orientul Mijlociu care vine în cel mai nepotrivit moment posibil pentru cel mai mare dintre fraţii Williams, care ar putea deveni tată săptămâna aceasta. "Este dificil să-mi las soţia şi fiul aici", s-a plâns fotbalistul. "Sunt la dispoziţia clubului şi voi încerca să joc cât mai bine în Supercupă", a adăugat el.

Clubul din Bilbao a participat şi anul trecut la competiţia din Arabia Saudită. După înfrângerea echipei sale împotriva Barcelonei (0-2), Inaki Williams a protestat deja împotriva organizării Supercupei în afara Spaniei.

Agerpres

