Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Baba Alhassan (20) şi Jordan Gele (57), în faţa a 30.157 de spectatori, după ce Dinamo a deschis scorul prin croatul Stipe Perica (18).

Zeljko Kopic a bifat meciul cu numărul 50 în Superligă, fiind al nouălea antrenor străin din istoria principalei competiţii interne care atinge această bornă.

FCSB a ajuns la 12 etape consecutive fără înfrângere, opt victorii şi patru egaluri. Dinamo a obţinut un singur punct în ultimele trei etape.

Jurnaliștii de la Ghana Soccernet au scris despre reușita lui Baba Alhassan, din derby-ul campionatului românesc.

"Mijlocașul ganez a regăsit drumul spre poartă, în victoria pe care FCSB a obținut-o cu Dinamo București, în Superliga României.

După meci, Alhassan și-a exprimat încântarea că a reușit să marcheze și și-a reafirmat ambiția ca FCSB să rămână în vârful clasamentului. Mijlocașul versatil și-a subliniat și disponibilitatea de a contribui în mai multe meciuri.

Baba Alhassan, în vârstă de 25 de ani, are un gol în 21 de apariții în acest sezon și continuă să fie o parte integrantă a FCSB-ului pentru succesul în campionat", a notat sursa citată.

Ce a declarat Baba Alhassan după ce a marcat în meciul cu Dinamo

Venit la interviul de după meci, Baba Alhassan le-a mărturisit reporterilor că, în ziua derby-ului, a simțit că își va trece numele pe lista marcatorilor pe Arena Națională.

„Nu știu când am fost ultima dată <<Omul meciului>>, cum am fost ales acum. Sincer, am simțit că voi marca. Și colegii mi-au zis asta. Și uite că s-a întâmplat. Știam că va veni și primul meu gol din acest sezon și uite că am reușit“, a spus fotbalistul de 25 de ani.

Acesta s-a arătat încântat de faptul că victoria cu Dinamo a însemnat urcarea FCSB-ului pe locul 1 în clasamentul din Superliga.

„Ne-am întors pe locul 1. Acolo e locul nostru (râde). Acum, ne concentrăm pe campionat și abia apoi ne gândim la Lyon, în Liga Europa. Ne concentrăm pe recuperare, ca să facem față la programul încărcat. De acum încolo, toate meciurile vor fi grele. Când jucăm acasă, e un mare avantaj pentru noi, fiindcă fanii ne susțin necondiționat“, a completat Baba Alhassan.