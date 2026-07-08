Constantin Budescu, gata de revenire! Echipa care îl așteaptă să semneze

Budescu, ultima dată la CS Tunari, în liga a doua, și-a reziliat contractul în luna noiembrie, după doar 7 meciuri jucate. Deși se apropie de 38 de ani și nu a mai jucat nicio partidă oficială de mai bine de 8 luni, mijlocașul nu pare să se gândească la retragere.

Constantin Budescu, în negocieri cu Corona Brașov

Fostul campion al României cu Astra Giurgiu se află acum în negocieri cu Corona Brașov, formație care tocmai a promovat în liga a treia, dispune de un buget consistent și încearcă să atragă jucători importanți, anunță Observatorul Prahovean.

La Corona Brașov vor sosi în această vară alți doi foști jucători importanți - Gicu Grozav (35 de ani) și Alexandru Mateiu (36 de ani). De altfel, chiar Grozav ar fi fost cel care a intermediat negocierile dintre Corona Brașov și fostul său coleg de la Petrolul, mai scrie sursa citată.

Fost jucător la Petrolul, Astra, FCSB, FC Voluntari, Farul, Gloria Buzău și CS Tunari, Budescu ar ajunge la a opta echipă din România în cazul în care va semna cu Corona Brașov. În străinătate, mijlocașul cu 15 meciuri la naționala României a evoluat pentru Dalian Yifang, Al Shabab și Damac.

Rămâne de văzut dacă Budescu va accepta să semneze cu formația din liga a treia, însă cert este că oficialii Coronei vor viza direct promovarea în eșalonul secund. Presa locală a scris anterior că la Brașov sunt așteptați jucători precum Gicu Grozav, Alexandru Mateiu, Florin Iacob, Rareș Enceanu, Bogdan Rusu, Andrei Lascu, Alexandru Benga, Lucian Dumitriu, Andreas Chirițoiu, Denis Rența și Vlad Mihalcea.