Constantin Budescu, gata de revenire! Echipa care îl așteaptă să semneze

Constantin Budescu, gata de revenire! Echipa care îl așteaptă să semneze Fotbal intern
SPORT.RO
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Constantin Budescu (37 de ani) este liber de contract de mai bine de 8 luni, însă în această vară ar putea reveni în fotbal.

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Budescu, ultima dată la CS Tunari, în liga a doua, și-a reziliat contractul în luna noiembrie, după doar 7 meciuri jucate. Deși se apropie de 38 de ani și nu a mai jucat nicio partidă oficială de mai bine de 8 luni, mijlocașul nu pare să se gândească la retragere.

Constantin Budescu, în negocieri cu Corona Brașov

Fostul campion al României cu Astra Giurgiu se află acum în negocieri cu Corona Brașov, formație care tocmai a promovat în liga a treia, dispune de un buget consistent și încearcă să atragă jucători importanți, anunță Observatorul Prahovean.

La Corona Brașov vor sosi în această vară alți doi foști jucători importanți - Gicu Grozav (35 de ani) și Alexandru Mateiu (36 de ani). De altfel, chiar Grozav ar fi fost cel care a intermediat negocierile dintre Corona Brașov și fostul său coleg de la Petrolul, mai scrie sursa citată.

Fost jucător la Petrolul, Astra, FCSB, FC Voluntari, Farul, Gloria Buzău și CS Tunari, Budescu ar ajunge la a opta echipă din România în cazul în care va semna cu Corona Brașov. În străinătate, mijlocașul cu 15 meciuri la naționala României a evoluat pentru Dalian Yifang, Al Shabab și Damac.

Rămâne de văzut dacă Budescu va accepta să semneze cu formația din liga a treia, însă cert este că oficialii Coronei vor viza direct promovarea în eșalonul secund. Presa locală a scris anterior că la Brașov sunt așteptați jucători precum Gicu Grozav, Alexandru Mateiu, Florin Iacob, Rareș Enceanu, Bogdan Rusu, Andrei Lascu, Alexandru Benga, Lucian Dumitriu, Andreas Chirițoiu, Denis Rența și Vlad Mihalcea. 

Proiectul Corona Brașov, la a treia încercare

Proiectul Corona Brașov este la a treia încercare. Prima fază a adus un sezon în Liga 1 (2013-2014), dar și o desființare rapidă după acumularea de datorii uriașe. A doua fază a început în 2016, echipa fiind redenumită apoi Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Brașov - Steagul Renaște, dar galeria a rămas atașată de Clubul Sportiv SR Municipal Brașov și echipa primăriei a fost exclusă din competiții, după acumularea de datorii. 

Echipa actuală a luat ființă în 2024, dar nu a avut de la început sprijinul financiar al autorităților locale, terminat sezonul 2024-2025 pe locul al optulea în Liga 4 Brașov. După implicarea primăriei Brașov, echipa a defilat în campionatul local, terminând la 12 puncte distanță de CS Măgura Codlea și cu un golaveraj incredibil (120-9).  

Echipa este antrenată de Marian Constantinescu, fostul jucător de la FC Brașov, Poli Timișoara, Gloria Bistrița, Jiul Petroșani, Inter Curtea de Argeș, CS Otopeni, Ceahlăul, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Turris Turnu Măgurele, iar din staff face parte și fostul mare goalkeeper Dumitru Stângaciu (antrenor cu portarii). Cei mai cunoscuți jucători din lotul actual sunt Florin Dumbravă, Albert Popa, Raul Gavîrliță și Alexandru David

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