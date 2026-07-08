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CFR Cluj a terminat la egalitate cu echipa armeană FC Noah, 1-1, marţi, într-un meci amical jucat în stagiul de pregătire din Slovenia.

Pentru clujeni a marcat Nicolae Sula, din pasa lui Simao, în minutul 76, potrivit site-ului echipei din Gruia. FC Noah, câştigătoarea Cupei Armeniei, a reuşit să egaleze la scurt timp, în minutul 78.

Echipa folosită de CFR Cluj

CFR a evoluat în formula: Moreira (Vâlceanu, 63) - Braun (Kun, 63), Abeid (Savic, 63), Pantalon (Djokovic, 63), Camora (Simao, 63) - Fică (Barrios, 63), Muhar (Perianu, 50), Korenica (Zahovic, 63) - Cordea (C. Matei, 63), Biliboc (Sfaiţ, 63), Ad. Păun (Sula, 63).

CFR Cluj a învins formaţia azeră Neftci Baku cu scorul de 2-1 în primul său test, iar apoi a remizat cu Olimpija Ljubljana (1-1).

Ardelenii vor mai juca un meci amical, cu Karpaty Lviv, formaţie din prima ligă a Ucrainei, pe 9 iulie.

Nicolae Sula, moldovean de la Zimbru Chișinău și băiat de ministru

Marcatorul Nicolae Sula a ajuns la CFR Cluj în februarie acest an.

În vârstă de 20 de ani, fostul internațional de juniori moldovean deține și cetățenia română, joacă pe postul de atacant și a mai evoluat la Zimbru Chișinău și DAC Dunajska Streda din Slovacia.

Tatăl lui Nicolae este Ion Sula, un politician controversat din Republica Moldova, fost ministru al agriculturii și industriei alimentare în urmă cu un deceniu.

Astfel îl prezenta CFR pe atacantul moldovean în luna februarie, la momentul transferului:

”🇱🇻 CFR-iști, un nou tânăr de perspectivă se alătură clubului nostru! Începând de astăzi, Nicolae Sula este noul nostru atacant! ⚽

👉🏻 În vârstă de 19 ani, Nicolae și-a început parcursul la nivel de juniori la cunoscuta formație din Republica Moldova, Zimbru Chișinău, unde și-a demonstrat calitățile, iar ulterior a făcut pasul către echipa din Slovacia, Dunajska Streda, unde a evoluat pentru formațiile de tineret. La nivel internațional, tânărul atacant a bifat numeroase convocări la toate reprezentativele de juniori ale Republicii Moldova. 🇲🇩

Îi urăm mult succes în tricoul alb-vișiniu și cât mai multe reușite alături de CFR Cluj! 🙏🏻”.