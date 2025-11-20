de Dan CHILOM

E Turcia! Cât valorează lotul lui Montella, unde se joacă meciul + Când au fost turcii ultima dată la o ediție a Campionatului Mondial



Echipa Turciei valorează undeva la 470 milioane de euro. Are în în componență jucători ca Calhanoglu (Inter), Arda Guler (Real Madrid) sau Yildiz (Juventus).

Unde se joacă Turcia - România



Echipa antrenată de Vicenza Montelalla (51 ani) a terminat pe locul secund într-o grupă în care s-au mai aflat Spania, Georgia și Bulgaria. Turcia a pierdut în deplasarea din Spania, scor 0-6, și a remizat acasă, tot cu Spania, 2-2. Ibericii au câștigat grupa cu 18 puncte, Turcia a terminat cu 13.



Partida se va juca la Istanbul, pe 26 Martie, pe Şükrü Saracoğlu, stadionul lui Fenerbahce, sau pe RAMS Parc, stadionul lui Galatasaray.



România și Turcia s-au întâlnit de 11 ori în istorie. Tricolorii au câștigat de șapte ori, iar Turcia de 3 ori.

Turcia - România, în barajul CM 2026



Ultima participare a Turciei la un Campionat Mondial, datează din 2002, în Coreea de Sud și Japonia, atunci când au realizat și cea mai mare performanță, terminând pe locul 3.



Cine câștigă partida de la Istanbul joacă cu invingatoarea dintre Slovacia și Kosovo.



Mircea Lucescu a antrenat naționala Turciei în perioada 2017-2019



Dacă trece de Turcia, România joaca meciul doi tot în deplasare.

