Dacă va trece de Turcia, România va juca tot în deplasare împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Turcii jubilează după ce au văzut situația unuia dintre cei mai periculoși jucători români

Turcii de la Fanatik.com.tr au remarcat cei mai periculoși jucători din naționala României. În opinia jurnaliștilor din Țara Semilunii, tricolorul care ar putea pune mari probleme naționalei pregătite de italianul Vincenzo Montella este Dennis Man, jucătorul celor de la PSV Eindhoven.

Turcii i-au menționat însă și pe Andrei Rațiu, fundașul lateral al lui Rayo Vallecano, dar și pe Ianis Hagi, jucătorul celor de la Alanyaspor și fiul legendarului Gică Hagi, care a scris istorie la Galatasaray.

”Printre cele mai periculoase nume din echipa națională a României se numără Dennis Man, care joacă la PSV, Andrei Rațiu de la Vallecano și vedeta lui Alanyaspor, Ianis Hagi.

Pentru naționala României joacă și Denis Draguș, împrumutat la Eyüpspor de la Trabzonspor, Sorescu de la Gaziantep FK și Mihăilă de la Rizespor”, a scris Fanatik.com.tr.

Turcii au remarcat însă că Denis Drăguș nu poate juca împotriva Turciei din cauza cartonașului roșu încasat în meciul cu Bosnia: ”Denis Drăguș, care a fost împrumutat la Eyupspor de către Trabzonspor la începutul sezonului, nu va putea juca împotriva echipei noastre naționale pe 26 martie.

Drăguș, care a primit un cartonaș roșu și o suspendare de două meciuri în meciul României cu Bosnia-Herțegovina, nu va putea juca împotriva noastră în testul de play-off”, au notat cei de la Karadenizgazete.

