GALERIE FOTO Donald Trump, moment de solemnitate! Cum a fost surprins președintele SUA la Spania - Argentina, finala CM 2026

Donald Trump, moment de solemnitate! Cum a fost surprins președintele SUA la Spania - Argentina, finala CM 2026 CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Spania - Argentina, finala CM 2026, este redată LIVE TEXT & FOTO pe Sport.ro. 

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Donald TrumpSUACM 2026ArgentinaSpania
Din articol

Donald Trump (80 de ani), președintele SUA, este prezent la finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina. Partida are loc pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey.

Donald Trump, solemn la intonarea imnului SUA

Chiar dacă nu este un fan înrăit al fotbalului, șeful statului american nu putea să rateze cel mai important eveniment sportiv al anului, organizat chiar în SUA. 

Donald Trump a tratat cu maximă seriozitate momentul intonării imnului SUA, la ceremonia de deschidere a finalei Cupei Mondiale. Trump a dus mâna dreaptă la frunte asemănător salutului militar. 

Președintele SUA a venit la meci alături de soția sa, Melania Trump. El vizionează meciul avându-l alături și pe Gianni Infantino, președintele FIFA, cu care are o relație de prietenie.  

Donald Trump, solemn la intonarea imnului SUA

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Echipele de start în Spania - Argentina

  • Spania (4-2-3-1): U. Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, F. Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
  • Rezerve: Raya, J. Garcia - Pubill, Grimaldo, E. Garcia, M. Llorente, Merino, Gavi, Zubimendi, F. Torres, Pedri, Pino, N. Williams, V. Munoz, B. Iglesias
  • Selecționer: Luis de la Fuente

  • Argentina (4-4-2): E. Martinez - Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, N. Gonzalez - Messi, J. Alvarez
  • Rezerve: Musso, Rulli - Senesi, Otamendi, Medina, Molina, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Almada, G. Simeone, Paz, J. Lopez, La. Martinez
  • Selecționer: Lionel Scaloni
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