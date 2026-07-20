Dumitru Dragomir o știe și pe asta: ”El este cel mai mare fotbalist din istorie!”

Furia Roja a învins Argentina în marea finală cu scorul de 1-0, după un gol marcat de Ferran Torres în a doua repriză a prelungirilor.

A fost integralist cu Petrolul, iar apoi și-a anunțat plecarea de la Dinamo. Mesajul fundașului

Odată cu încheierea Cupei Mondiale, a apărut din nou dezbaterea în legătură cu cel mai bun jucător din istoria fotbalului.

Dumitru Dragomir nu are niciun dubiu când vine vorba despre cel mai mare fotbalist din istoria fotbalului.

Fostul șef de la Liga Profesionistă de Fotbal este convins că Lionel Messi este mult peste Pele sau Diego Armando Maradona, mai ales când argentinianul se afla în vârful carierei.

”Messi este cel mai mare fotbalist din toate timpurile. Peste Pele, peste Maradona. E peste toți. Când era în vogă, Messi câștiga singur meciurile. Acum, la aproape 40 de ani… te lasă toate încheieturile. Zicea lumea că de ce se odihnea (n.r. momentele în care nu alerga în timpul meciurilor). Păi, cum să mai fugi la 40 de ani? Fugi de acasă poate”, a spus Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

Chiar și la 39 de ani, Lionel Messi a tras după el naționala Argentinei la Cupa Mondială 2026. Câștigătorul a opt Baloane de Aur a marcat opt goluri la turneul final și a contribuit și cu pase decisive, însă în finala cu Spania a avut o evoluție ștearsă, la fel ca toți jucătorii naționalei Albiceleste.

Singurele momente când Argentina i-a pus probleme Spaniei a fost în a doua repriză a prelungirilor și au plecat tot de la magia lui Messi.