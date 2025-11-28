Kai Trump, ultimul loc la debutul în LPGA Tour

Kai Trump (18 ani), nepoata lui Donald Trump, președintele SUA, a debutat în circuitul Ladies Professional Golf Association Tour (LPGA). Prima sa competiție a fost pe terenul The ANNIKA driven by Gainbridge - Pelican Golf Club din Belleair, statul Florida. Deși a fost primită cu încurajări de către public, aceasta a fost emoționată de apropierea de mari campioni precum Hinako Shibuno sau Olivia Cowan și a terminat cele două zile ale competiției pe ultimul loc.



Tânăra va concura pentru Miami Hurricanes, echipa de golf a University of Miami (Coral Gables, Florida), începând cu sezonul 2026-2027. Prezența lui Kai a fost considerată un beneficiu pentru competiție, datorită interesului sporit arătat de spectatori și presă, dar câțiva analiști sportivi au criticat acordarea locului liber pentru locul 461 din ierarhia American Junior Golf Association.



Mama sa este într-o relație cu Tiger Woods

Kai Madison Trump este cel mai mare copil al cuplului Donald Trump Jr., fiul preșeședintelui SUA și vicepreședinte al The Trump Organization, și Vanessa Haydon, fost model pentru Wilhelmina Models (NY City) și fost patron de club de noapte. Deși au cinci copii împreună, Donald jr. și Vanessa au divorțat, în 2018, femeia începând o relație cu Tiger Woods, legendarul jucător de golf, iar afaceristul iubindu-se ulterior cu Kimberly Guilfoyle, fost avocat și ambasador în Grecia.



Președintele SUA și familia sa dețin unele dintre cele mai bune terenuri de golf din lume, acestea găsindu-se în Aberdeen, Turnberry (Scoția), Doonberg (Irlanda), Dubai (Emiratele Arabe Unite), Bali, Lido (Indonezia), Doha (Qatar), Hung Yen (Vietnam), Muscat (Oman), Riad (Arabia Saudită), Los Angeles, Miami, Bedminster, Charlotte, Colts Neck, Hudson Valley, Jupiter, Pine Hill, Washington DC, Westchester și West Palm Beach (SUA).

Foto - Getty Images

